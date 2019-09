Forlán: 'El derbi va a ser interesante, espero que el Atleti gane'

Madrid, 26 sep (EFE).- Diego Forlán, ex delantero del Atlético de Madrid, consideró durante la 'Gala de Embajadores de LaLiga Santander' que el derbi madrileño entre los rojiblancos y el Real Madrid 'va a ser interesante'.

'Veo el derbi bien. Es un lindo partido. Es temprano pero que los dos estén en una buena posición en la tabla motiva mucho más a toda la gente. Va a ser interesante, son dos grandes equipos. Esperemos que el Atlético gane', indicó.

Sobre su ex equipo, comentó: 'El fútbol es impredecible. Yo lo veo muy bien. Eso no significa que vaya a ganar, pero tiene un grandísimo equipo con buenos jugadores, un entrenador que viene trabajando con una base de jugadores desde hace muchos años. Hay un recambio importante también'.

'Pero enfrente hay un equipo con experiencia, con jugadores lesionados. Hay que tenerle mucho cuidado. Tiene equipo para poder ganar, pero también el rival', opinó, también en relación al choque del Wanda Metropolitano.

Por lo que respecta a sus recuerdos sobre estos cruces, apuntó: 'No todos los recuerdos son lindos, porque en mi época no les ganamos; pero hemos empatado y hemos tenido situaciones en el Bernabéu donde hemos podido ganar más de una vez. Pero no se dio'.

Asimismo, analizó la expulsión de Álvaro Morata contra el Mallorca: 'Todos nos equivocamos, cometemos errores. Y él debe ser en este momento la persona más molesta por ese error que cometió. Fue una situación innecesaria. Todos hemos cometido errores en la vida, en la vida profesional. De eso aprendemos'.

Por otro lado hizo mención a la figura de Joao Félix: 'Le veo muy bien, es un joven que tiene un talento espectacular. Se ha pagado muy caro por él y obviamente se ve que es fresco, que tiene mucho talento. Ha rendido muy bien durante la pretemporada y en el comienzo de la liga'. EFE

