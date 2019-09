Foro en Nueva York cierra con 'cauteloso optimismo' para América Latina

Nueva York, 27 sep (EFE).- El Foro Global América Latina y El Caribe 2019, que se celebró esta semana en Nueva York, culminó este viernes con un 'cauteloso' y 'moderado optimismo' para la próxima década en la región, según debatieron expertos en la última sesión.

El panel, que puso fin a dos jornadas de discusión y debate sobre la actualidad de Latinoamérica y Caribe, tuvo el objetivo de identificar los principales desafíos en materia de democracia y desarrollo de cara a la próxima década.

En ese sentido, los oradores enumeraron, por un lado, la 'guerra comercial' entre China y los Estados Unidos, la incertidumbre y la volatilidad en el mundo y el temor a una recesión económica global.

Por otro lado, también hicieron referencia a la insatisfacción con la democracia y la debilidad institucional que hay en los países de América Latina y el Caribe, mientras se preguntaron qué debe hacer la región para que la próxima sea una 'década ganada'.

'De manera muy particular hemos observado una serie de elementos que apuntan a un debilitamiento de las instituciones democráticas en América Latina', dijo a Efe Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y vicepresidenta de World Leadership Alliance-Club de Madrid.

En ese sentido se refirió tanto a variables como independencia judicial y reelección indefinida como a la percepción que la gente tiene de la democracia.

'El desencanto frente a la democracia ha ido creciendo y esto nos obliga a todos a reflexionar', explicó Chinchilla, quien durante el panel expresó un 'cauteloso optimismo' sobre el futuro de la región.

En el panel, Kevin Casas Zamora, ex segundo vicepresidente de Costa Rica y secretario general de IDEA Internacional, pidió que no se olvide 'lo que se ha avanzado', porque consideró que 'la democracia en América Latina tiene resultados para mostrar'.

'Los niveles de desarrollo humano en la región no han parado de subir y yo sospecho que las dos cosas, la capacidad de desarrollar democracias electorales que razonablemente funcionan y el aumento del nivel de desarrollo humano, van ligadas', agregó Casas Zamora.

Por su parte, Humberto de La Calle, exvicepresidente de Colombia, se refirió a la 'crisis del relato liberal'.

'Cuando se aborda el tema de la democracia representativa en Latinoamérica se está perdiendo de vista que hay algo más de fondo y es la crisis del relato liberal en el mundo', explicó en diálogo con Efe.

'La democracia representativa es un instrumento de ese relato y lo que estamos viendo en el mundo es un auge del populismo, del caudillismo, fake news, redes sociales, fanatismo, pérdida de separación de poderes', puntualizó.

En tanto, Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, hizo hincapié en la necesidad de construir 'instituciones supranacionales' en el hemisferio 'con o sin Estados Unidos y Canadá' para abordar cuestiones que exceden a cada estado como el cambio climático.

'En muchos aspectos, si somos honestos, hay que reconocer que solitos no podemos', consideró.

En ese sentido, los oradores también reflexionaron en torno a 'una nueva agenda para América Latina' que incluya, además del cambio climático, una forma de encarar la 'cuarta revolución industrial', la automatización, la inteligencia artificial y el impacto de las redes sociales en la democracia.

Del panel de cierre también participaron Jorge Taiana, exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, y María Eugenia Mosquera, especialista en geopolítica y América Latina.

'Tenemos democracia, tenemos pacto democrático, hemos sobrevivido a hiperinflación, levantamientos militares, gobiernos militares, pero la democracia no está en cuestión. Tenemos cambios de gobierno y alternancia en el marco de procesos reconocidos por unos y otros', destacó Taiana.

A pesar de eso, se mostró preocupado por el incremento de la desigualdad y pidió hacer verdad la afirmación que hizo el expresidente argentino Raúl Alfonsín en 1983 acerca de que 'con la democracia se come, se cura y se educa'.

Por su parte, Mosquera habló sobre la situación en Venezuela y consideró que la clave para el país será 'ir a una reinstitucionalización' e insistió en buscar 'una solución pacífica y electoral'.

'Un diálogo o una negociación en las condiciones que hemos tenido hasta el presente aún cuando sea un instrumento de la política no ha funcionado, pero eso no quiere decir que no funcione en el futuro, siempre y cuando tengamos una negociación, un diálogo con características apropiadas y pertinentes para buscar una solución pacífica, una solución electoral', añadió.

El Foro Global América Latina y El Caribe 2019 fue organizado por Global Foundation for Democracy and Development, Fundación Global Democracia y Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El evento también contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, World Leadership Alliance-Club de Madrid, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia University y el Sistema de Integración Centroamericana. EFE