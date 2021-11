Francia recomienda vacunar a los niños de mayor riesgo

París, 30 nov (EFE).- La autoridad sanitaria francesa (HAS) recomendó este martes vacunar con Pfizer a los niños de cinco a once años susceptibles de desarrollar una forma grave de coronavirus y morir o en cuyo entorno haya personas inmunodeprimidas o vulnerables que no estén protegidas por la vacunación.

En Francia hay poco más de 360.000 menores en esa situación, precisó la HAS en un comunicado.

En ese grupo se incluye a niños con enfermedades hepáticas, cardíacas y respiratorias crónicas, problemas neurológicos, inmunodeficiencia, obesidad, diabetes, hemopatías malignas, síndrome de Down o pacientes recientes de cáncer.

El organismo apuntó en su nota que los médicos especialistas en enfermedades raras deberán evaluar cada situación y determinar si el niño es vulnerable sin esperar a la publicación de datos específicos.

La HAS y la Comisión Técnica de Vacunaciones hablarán con distintas partes implicadas sobre la pertinencia de ampliar la campaña de vacunación a todos los niños de cinco a once años, para evaluar la relación beneficio/riesgo en ese caso frente a efectos secundarios raros como la miocarditis.

En total, según cifras que publicó este lunes de la Dirección General de Sanidad, 51,9 millones de personas han recibido en Francia al menos una dosis, una cantidad equivalente al 77 % de la población total, y 50,8 millones tiene ya la pauta completa, el 75,4 %. Además, se ha administrado una dosis de refuerzo a 7,2 millones. EFE

