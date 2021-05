Francia urge a la organización de elecciones en Mali tras el golpe de Estado

París, 31 may (EFE).- Francia compartió hoy la opinión de la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO) de que la organización de las elecciones presidenciales en Mali del próximo 27 de febrero de 2022 debe ser una 'prioridad absoluta' y de que hay que respetar el período de transición.

Al día siguiente de la celebración de una sesión extraordinaria de la CEDEAO dedicada a la crisis maliense, tras el doble golpe de Estado sucedido en el país en agosto de 2020 y la semana pasada, el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado su condena al levantamiento militar que forzó la dimisión del presidente maliense, Bah Ndaw, y el primer ministro, Moctar Ouané.

'Francia comparte la prioridad absoluta acordada por la CEDEAO a la organización de la elección presidencial el 27 de febrero de 2022 en las condiciones estrictas enunciadas por los jefes de Estado y Gobierno en su comunicado', se indica en la nota francesa.

Tras la cumbre, los jefes de Estado de la CEDEAO recordaron a los gobernantes de facto de Mali que 'deben respetar el proceso de transición de 18 meses' y mantener la fecha del 27 de febrero de 2022 para las nuevas elecciones presidenciales.

Según lo pactado previamente con la CEDEAO las primeras autoridades de la transición -presidente, vicepresidente y primer ministro- no tendrán derecho a participar en esos comicios.

'El cumplimiento de estos parámetros, verificados por la CEDEAO, es una condición para mantener el compromiso de los socios de Mali y apoyar la transición', destacó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en el comunicado, en el que asimismo Francia toma nota también de la decisión de la CEDEAO de suspender a Mali como parte de dicha organización.

La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de 'inaceptable' el golpe militar y señaló que Francia podría imponer sanciones a sus autores.

En una publicad ayer por el semanario Journal du Dimanche, Macron recordó que no tiene intención de dejar que se queden 'eternamente' en Mali los 5.000 soldados franceses desplegados allí desde 2014 en el marco de la operación militar Barkhane.

Un anuncio que, según analiza hoy el periódico Le Monde, estaría vinculado a este nuevo levantamiento y al temor a que las nuevas autoridades estén más abiertas a la penetración del islamismo radical.

'Si van por ese camino me retiraré', indicó Macron en la entrevista, al subrayar que no permanecerá en un país donde no hay 'legitimidad democrática'. EFE