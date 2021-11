$!Fuente AP: Javier Báez firma con los Tigres por 140 millones

Javier Báez se muda a Detroit.

El infielder puertorriqueño está cerca de firmar un contrato de 140 millones de dólares y seis años con los Tigres, una adquisición que permitirá a Detroit añadir a un dinámico bateador en la parte medular de su orden ofensivo.

Báez, quien cumple 29 años el miércoles, bateó para .265, con 31 jonrones y 87 carreras remolcadas en 138 partidos con los Cachorros y Mets la temporada pasada.

Al firmar con los Tigres, Báez seguramente volverá a la posición de campocorto tras terminar el año pasado en la segunda base junto a su compatriota y amigo Francisco Lindor en Nueva York.

Una persona con conocimiento directo de la negociación confirmó el martes a The Associated Press el acuerdo bajo condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido finalizado.

Detroit procuraba un torpedero desde que terminaron la temporada pasada con foja de 77-85 y terceros en la División Central de la Liga Americana, por detrás de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.

Los Tigres también cristalizaron un canje con los Rojos de Cincinnati por el receptor Tucker Barnhart y firmaron al zurdo venezolano Eduardo Rodríguez en la agencia libre.