$!Fuente AP: NBA pospondrá la jornada de playoffs el jueves

LAKE BUENA VISTA, Florida, EE.UU. (AP) — Otra jornada de los playoffs de la NBA será aplazada.

Los tres partidos previstos para el jueves no se disputarán, informó a la Associated Press una persona con conocimiento de los detalles. Los tres partidos se sumarán a los tres que no pudieron celebrarse el miércoles. La persona habló con la AP bajo la condición de no ser identificada debido a que no se había divulgado un anuncio oficial.

Según el calendario de la liga, la actividad debía reanudarse a las 4 de la tarde con el sexto duelo de la serie de la Conferencia Oeste entre Utah y Denver. Además, Boston y Toronto iban a dar comienzo a su serie de segunda ronda en el Este, y los Clippers y Dallas disputaban el choque de fondo.

Los Raptors y Celtics habían sido los equipos que más abiertamente habían planteado un boicot como acto de protesta por la injusticia racial. Pero los Bucks de Milwaukee actuaron primero cuando optaron por quedarse en su vestuario en vez de salir a jugar el quinto partido de su serie ante Orlando el miércoles.

Los jugadores de la NBA también decidieron el jueves proseguir la temporada, añadió a AP otra persona al tanto de los detalles. No se aclaró de inmediato cuándo se se retomaría la temporada.

La junta de gobernadores de la NBA se reunió aparte el jueves para decidir nuevas medidas.

Una alternativa para el calendario, según una de las fuentes, era que los partidos pospuestos el miércoles se disputen el viernes, y que los tres previstos para el jueves se jueguen el sábado, aunque no se ha tomado una decisión.

La paralización en la NBA comenzó cuando los Bucks decidieron no presentarse para jugar contra el Magic de Orlando. Los jugadores de los seis equipos que iban actuar en la jornada tomaron la decisión extraordinaria de protestar el incidente ocurrido el domingo en Kenosha, Wisconsin, donde el afroamericano Jacob Blake fue baleado por la policía aparentemente por la espalda mientras tres de sus hijos observaban.

Kenosha se encuentra a 64 kilómetros (40 millas) al sur de Milwaukee.

Y es que los jugadores de la NBA no llegaron a la burbuja de Disney con la mera intención de reanudar la temporada.

También querían reformas, al igual que sus colegas de otras ligas en Estados Unidos — muchos de los cuales siguieron el ejemplo de la NBA el miércoles al postergar partidos. Algunos equipos de la NFL hicieron lo propio el jueves, al optar por no entrenarse.

Se repitió el patrón de lo ocurrido en marzo. La NBA fue la primera liga en paralizarse debido a la pandemia de coronavirus, y el resto del deporte les siguió.

“Lo principal que debemos entender es que si no vamos a jugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para mandar un mensaje y ser de ayuda con lo que está pasando afuera de este burbuja?', dijo el alero de Boston Grant Williams.