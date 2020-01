Fundéu BBVA: “braille” se pronuncia /bráiye/

Madrid, 2 ene (EFE).- El sustantivo “braille”, que hace referencia al popular sistema de escritura para ciegos inventado por Louis Braille, se pronuncia /bráiye/ y se escribe con be minúscula, con elle y en redonda, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación pueden verse frases como “Michoacán tendrá actas de nacimiento en Braille para personas ciegas”, “Las siete obras de literatura más leídas están disponibles en braile de manera gratuita” o “No existen papeletas en idioma Braille para estos comicios”.El “braille”, también conocido como “cecografía”, no es un idioma, sino un ‘sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos’, tal como define el “Diccionario de la lengua española”. La pronunciación adecuada en español de este sustantivo es /bráiye/, no /bráile/, /bráiyi/ ni /bráili/, como en ocasiones puede oírse.Por otra parte, conforme a las normas de la “Ortografía de la lengua española” sobre objetos, aparatos o sistemas designados a partir del nombre de su inventor, lo adecuado es escribir “braille” con minúscula inicial. Además, teniendo en cuenta que la grafía de esta voz coincide con su pronunciación y que el término está asentado y se halla registrado incluso en obras académicas, no hay razón para destacarlo con cursiva o comillas.Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “Michoacán tendrá actas de nacimiento en braille para personas ciegas”, “Las siete obras de literatura más leídas están disponibles en braille de manera gratuita” y “No existen papeletas en alfabeto braille para estos comicios”.

