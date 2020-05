Fundéu BBVA: “prever”, 3 claves de redacción

Madrid, 20 may (EFE).- La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA, ofrece las siguientes claves de redacción para emplear adecuadamente el verbo “prever”.

1. “prever”, conjugación

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “prever” se conjuga como “ver”, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son “prever”, “previó”, “previendo”, etc., no “preveer”, “previó” ni “previendo”: “El plan de desescalada hace prever que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio”, no “El plan de desescalada hace preveer que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio”.

2. “se prevé”, acentuación

Aunque las formas “ve” y “ven” no llevan tilde al ser monosílabas, “prevé” y “prevén” sí se acentúan gráficamente, pues se trata de palabras agudas terminadas en vocal y en la consonante “n”, respectivamente: “Solo se puede salir de casa por causa mayor o las que se prevén en el decreto”, no “Solo se puede salir de casa por causa mayor o las que se preven en el decreto”.

3. “tener/estar previsto”, concordancia

Lo apropiado es que el participio “previsto” concuerde en género y número con su referente en expresiones como “tener/estar prevista la instalación” y “tener/estar previstos los gastos”: “Se tiene prevista la instalación de separadores de metacrilato en las bibliotecas” y “No tenemos previstos los gastos de fin de año”, no “Se tiene previsto la instalación de separadores de metacrilato en las bibliotecas” ni “No tenemos previsto los gastos de fin de año”.

