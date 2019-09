FÚTBOL LALIGA BARCELONA-VALENCIA

Barcelona, 13 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, prefiere no arriesgar con el argentino Lionel Messi, que sigue recuperándose de una lesión en el sóleo del muslo derecho, y, si bien quiere que "vuelva pronto", prioriza que se recupere "bien".

El técnico azulgrana confirmó, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (21.00 horas) contra el Valencia, que el delantero argentino no sólo se perderá el encuentro liguero, sino que lo tiene "difícil" para jugar el martes contra el Borussia de Dortmund.

"Messi es el mejor jugador del mundo, pero lo que esperamos es que vuelva pronto, pero que vuelva bien. No queremos dar un paso atrás en su recuperación", afirmó.

En este sentido, Valverde actualizó el parte médico del argentino: "En principio, antes de jugar contra el Betis, parecía que era un pequeño bache en la recuperación y parece ser que se le abrió un poquito la cicatriz. Eso ha hecho que vayamos con calma. Estará para volver en pocos plazos; quizá el martes, pero lo veo difícil".

El nombre del argentino apareció en la mayoría de las preguntas después de la entrevista que esta semana concedió al diario 'Sport', en la que insistió en su intención de completar toda su carrera deportiva en la entidad azulgrana, aunque admitió que lo importante "es tener un proyecto ganador".

"Lo que pasa con Leo es que muchas veces se interpreta cada cosa que hace. Todo el mundo lo mira con prismáticos. Se expresa de una manera natural y tampoco hay que darle mucha importancia", opinó.

El técnico azulgrana tampoco quiso ahondar en el fichaje frustrado del jugador del Paris Saint-Germain Neymar, pero lamentó que la operación se emitiera "al minuto", algo que considera "malo para el club" ya que "son cuestiones internas".

Sin Messi y con el más que probable regreso de Luis Suárez, Valverde espera que ante el Valencia aparezcan "otros jugadores que tienen que dar un paso adelante" para seguir "compitiendo igual" en la Liga, donde el Barça suma 4 puntos de 9 posibles.

El rival de este sábado aterriza al Camp Nou en un momento convulso, después de la destitución de Marcelino García Toral. Sin embargo, el entrenador azulgrana prevé "un partido parecido" a los que jugaron la temporada pasada porque no cree que el nuevo técnico Albert Celades "haya tenido tiempo para cambiar muchas cosas".

Si en la delantera el Barcelona arrastra las ausencias de Messi y Dembélé, en la medular Valverde cuenta con hasta siete jugadores para elegir, entre los cuales el croata Ivan Rakitic, suplente en los tres primeros partidos ligueros.

"Tenemos muchos jugadores en el centro del campo y que no juegue Rakitic no es noticia. De la misma manera que si no juega Arthur, Aleñá o Busquets. Sé que este año van a ser muchas preguntas alrededor de si no juega algún centrocampista. Va a ser difícil que puedan jugar todos", recordó. EFE

1011316