FÚTBOL MÉXICO

México, 13 sep (EFE).- El guardameta Guillermo Ochoa y el centrocampista argentino Guido Rodríguez coincidieron este viernes en que los partidos ante Pumas UNAM, su rival de mañana, no se viven como un clásico, lo cual solo sucede ante las Chivas de Guadalajara.

Ochoa y Rodríguez hablaron en conferencia de prensa previo al partido ante Pumas de la UNAM del entrenador español Míchel, este sábado en el Estadio Azteca.

Guillermo Ochoa, quien volverá a vivir un duelo ante Pumas, luego de ocho años en el fútbol europeo, aceptó la importancia del duelo, pero dejó en claro que para las Águilas el clásico es ante Chivas,

"Sin faltar el respeto a nadie, para mí el único clásico que tenemos es con Guadalajara. Es el clásico que paraliza el fútbol mexicano. Ante Pumas es un partido importante, es clave en el calendario; es un juego de gran responsabilidad por nuestra afición y así lo vivimos. Por eso trataremos de responder como lo esperan nuestros seguidores", explicó el portero.

América domina los partidos ante Pumas en la presente década en la que se han enfrentado 27 veces, con 16 triunfos para las Águilas, seis ganados por Universidad y cinco empates. Además de que en torneo regular, los Pumas no pueden vencer al América desde la jornada siete del Apertura 2014.

Ochoa aseguró que sin importar el paso del tiempo, América es el equipo al que todos le quieren ganar: "Pasan los años y el América siempre es el rival a vencer. Es donde casi todos quieren jugar y vestir esta playera. Por eso el partido contra América se vuelve un clásico para todos los rivales", agregó.

La idea de Ochoa la respalda Guido Rodríguez: "Lo notamos cuando perdemos con algún equipo, lo festejan mucho y eso se entiende, a mí modo de ver, así va a ser cada vez que perdamos".

Rodríguez aseguró que de Pumas y el resto de los equipos no esperan miedo, pero sí respeto, "no sé si miedo es la palabra, pero sí puedo decir que América es el equipo más grande de México y no sé si sea miedo, pero lo que sí impone es respeto y queremos seguir imponiéndolo, no solo con el escudo, sino con el funcionamiento", concluyó el también seleccionado argentino. EFE