FÚTBOL REAL MADRID-LEVANTE

Madrid, 13 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, afirmó que a sus jugadores no les debe preocupar una crítica que "nunca va a cambiar" y aseguró que deben estar centrados en "conseguir más victorias" para cambiar la mala dinámica del inicio de temporada.

"Ya no vamos a hablar del mercado de fichajes, en 21 días tenemos siete partidos y vamos a tener que jugar con todos nuestros jugadores. La crítica de fuera nunca va a cambiar, lo que tenemos ganas de cambiar es el resultado de los partidos. Tenemos que conseguir más victorias y vamos a dar el máximo", dijo.

Zidane lamentó el calendario de partidos de selecciones y lo poco que ha podido preparar con sus jugadores el partido liguero ante el Levante. Tan solo ha dispuesto de una sesión con toda su plantilla.

"Es complicado, sabemos la situación y no estamos cómodos pero es lo que hay. El Levante ha tenido quince días para prepararse y nosotros hemos ido incorporando jugadores esta semana y hoy vuelven tres que van a hacer solo un entrenamiento. Da igual, pensamos que estamos listos", lamentó.

Además, el parón de selecciones deja a Zidane una nueva lesión muscular, la de Luka Modric con Croacia. "No creo que lo forzasen", opinó, "pero cada uno quiere lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días y ya no podemos pensar más en eso. Espero que se recupere rápidamente", prosiguió.

Por contra, el técnico madridista recupera a Eden Hazard y ya tiene disponibles a James Rodríguez o Brahim Díaz. "Perdemos a Luka pero somos muchos. Esta plantilla ya no tendrá cambios y cada uno va a tener oportunidad de jugar y aportar algo al equipo".

"No sé por qué son las lesiones, al final todos los clubes tienen este problema. Es verdad que nosotros tenemos muchos internacionales que no paran nunca, trabajamos bien y confío en la gente que trabaja aquí. Espero que después de Luka no tengamos más", deseó.

El técnico francés realizó una defensa de su capitán Sergio Ramos, convencido de que le quedan muchos éxitos que celebrar en el Real Madrid.

"No voy a contar la historia de Sergio ni lo que ha hecho, está haciendo y lo que es. Lo sabe todo la gente, menos a los que no les gusta y eso no va a cambiar. Los demás saben el jugador que es para toda España, no solo para el Real Madrid. Va a hacer cosas grandes de nuevo para el club donde va a acabar. Con lo que ha hecho ya, no se cansa de darlo todo", elogió.

Más distante se mostró Zidane cuando fue preguntado por la salida de Keylor Navas y la llegada de Alphonse Areola. "Lo importante es que nosotros ahora tenemos esta plantilla y lo que puedo hacer es desear lo mejor a Keylor y a Alphonse que está con nosotros. Tenemos esta plantilla y lo vamos a hacer lo mejor posible".

Por último, Zidane se mostró "convencido" de que su actual plantilla "va a hacer cosas buenas" y destacó la importancia de ir encadenando triunfos en LaLiga Santander. "Sabemos la situación, perdimos puntos ya en el inicio de nuestra Liga pero esto acaba de empezar. Es importante sumar mañana. Si damos el máximo ante el Levante tendremos muchas posibilidades de sumar los tres puntos". EFE

rmm/ea