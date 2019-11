Garin: 'Esto se lo dedico a Chile que lo está pasando mal'

París, 31 oct (EFE).- Cristian Garin se arrodilló en la pista de París tras vencer al francés Jéremy Chardy y acceder por vez primera en su carrera a los cuartos de final de un Másters 1.000. Luego, dibujó un corazón en la cámara de televisión y, en medio, escribió el nombre de su país.

'Estamos pasando momentos difíciles, toda mi familia y amigos viven allá, esto es para la gente que me apoya, para todos ellos va eso. Me encanta mi país, estoy muy orgulloso de jugar por mi país, siempre intento dar lo mejor', aseguró tras abandonar la cancha, sin haber asimilado aún un triunfo histórico para su carrera.

Garin, de 23 años, no estaba en su país cuando comenzaron las revueltas, pero admite estar viviéndolas en la distancia, deseando regresar para conocer de primera mano sus consecuencias.

'Estoy lejos, hay gente que está sufriendo mucho. Yo intento enfocarme en el tenis, son mis últimos torneos, la semana que viene estaré allí y trataré de hacer lo que pueda. Cada vez que me toque jugar por mi país, en cada torneo, represento a Chile y trato de dejarlo lo más alto posible', agregó.

Por ahora, se convierte en el único latinoamericano superviviente entre los ocho mejores del último Másters 1.000 del año, que para él será el primero en el que llegue tan lejos.

'Estoy demasiado contento, aún no me doy cuenta de que gané, fue un partido muy peleado', aseguró el chileno, que levantó tres bolas de partido antes de apuntarse el duelo en la primera a su favor.

Fue un partido apretado, en el que Garin tuvo oportunidad de cobrar ventaja en el primer set, con 5-5 y tres bolas de rotura que desperdició. Luego lo cedió en un apretado juego de desempate.

Igualó la contienda en el segundo y el tercero, en el que ninguno de los dos arrebató el servicio del rival, quedó abocado a un juego de desempate en el que Chardy, 65 del mundo a sus 32 años, cobró una ventaja que parecía decisiva.

El francés contaba con el calor del público y con la confianza por las nubes tras haber derrotado en la ronda anterior al ruso Daniil Mdvedev, el cuarto favorito y el tenista que parecía más en forma en este final de temporada.

Pero con 6-3 abajo Garín no se derrumbó, mantuvo la compostura y levantó las tres bolas de partido, una de ellas con servicio del francés.

Ya no sumó más puntos Chardy, que pereció ante el vendaval chileno, directo hacia sus primeros cuartos de final en su primer torneo bajo techo.

'Estoy contento de haber ganado, estos son los partidos que te van cambiando el año, creo que venía jugando muy bien pero no tenía los resultados. Ahora estoy muy feliz de estar en cuartos de final', señaló.

Garin reconoció que este Másters 1.000 era especial para él, por es el último del año, en una pista muy similar a la que se jugará la Copa Davis, y por ser su debut en pista cubierta.

'El hecho de seguir en carrera es bueno para mí, algo nuevo, con las mismas ganas del primer día, espero seguir avanzando', comentó.

El joven tenista chileno reconoce que le ha costado dar el salto a la élite, pero ahora quiere afianzarse entre los mejores.

'Es mi primer año en el circuito, son torneos nuevos para mí, me hubiera gustado llegar antes. Mi juego se adapta bien en estas superficies y estoy compitiendo bien, que es importante', dijo.

Su buena actuación en París atenúa una temporada irregular de resultados, aunque según asegura el chileno, no de tenis.

'Me sorprendía que no ganaba partidos por lo bien que estoy jugando. Por fin se da una buena semana. Ahora estoy dentro de los mejores 40 del mundo, tengo 23 años, espero que me queden muchos, espero afrontarlo de la misma manera', señaló.

Recién acabado su duelo, Garin no pensaba aún en la perspectiva de clasificarse para semifinales, para lo que tendrá que derrotar al ganador del duelo entre el austríaco Dominic Thiem, quinto favorito, y el búlgaro Grigor Dimitrov.

'Ahora no he pensado en el siguiente partido, espero recuperar y ver los errores y lo bueno que hicimos. Mañana enfocaremos ese partido, que seguramente será contra un rival de gran nivel', dijo. EFE