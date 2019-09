Garitano: 'Nunca me siento favorito'

Lezama (Vizcaya), 27 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, aseguró este viernes en Lezama que 'nunca' se siente 'favorito' antes de un partido y menos de cara a un partido contra un rival como el de mañana en San Mamés, un Valencia al que considera 'sobre el papel mejor' que el suyo.

'No, nunca me siento favorito. Lo del favoritismo me da igual. Jugamos contra un equipo que sobre el papel es mejor, que juega Champions, tiene muchos jugadores internacionales y es de las mejores plantillas', consideró el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro.

A pesar de ello, Garitano avisó que 'en San Mamés 'siempre intenta ganar'. 'Vamos a preparar como siempre el partido, con sus matices tácticos, que los tiene muy importantes porque ellos han variado algunas cosas respecto a Marcelino y eso es importante'.

También cree que 'el tema físico influye en el tercer partido de una semana' y que 'estar fuerte la ultima media hora que puede decidir el resultado'.

Garitano una mayor necesidad de ganar en el Valencia, a pesar de la situación convulsa que vive. 'Tienen necesidad de ganar pero nosotros también. Todos tenemos. En una competición como LaLiga vives del día a día. Nosotros tenemos esa exigencia y el Valencia también. En eso no hay diferencia', apuntó.

En ese sentido, cree que 'quizás sea un poco típico en Valencia no vivir con esa tranquilidad'. 'Eso es lo que tienen los clubes grandes, la exigencia es muy alta y cuando no se llegan a los objetivos tienen problemas', reflexionó sobre un rival al ve capacitado para marcar 'bastantes goles'.

'Cuando tienes arriba mucha gente que puede hacer gol es normal. Del medio campo hacia adelante tiene muchas opciones y tener 8/9 opciones de hacer gol pocos equipos lo tienen. Es lógico que hagan bastantes goles', dijo sobre el rival, aunque, en todo caso, más preocupado por su equipo que por el Valencia.

'En el comienzo de temporada han tenido cambio de entrenador y les costara asentar las ideas del nuevo. Es verdad que han encajado goles, peor en Londres (ante el Chelsea en Champions, 0-1) no encajaron e hicieron muy buen partido defensivo. Pero es mas pensar en que nosotros hagamos buen trabajo, así estaremos con mas opciones de ganar', resumió.

Garitano no quiso adelantar nada al respecto de la alineación y aseguró que Iago Herrerín, que admitió haber podido estar mejor en el gol de falta del Leganés que significó el 1-1 final en Butarque en lo que fue su vuelta a la titularidad tras iniciar la temporada en el banquillo, está 'perfecto de ánimo'.

'Esta perfecto de animo. Todos están muy bien de animo pensando en el partido de mañana y en que están haciendo buen trabajo. Desde primero al ultimo', subrayó satisfecho de los 12 puntos sumados en las seis primeras jornadas de liga. EFE

1010062