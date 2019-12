Ghosn asegura que no será un 'rehén' de la justicia japonesa

Tokio, 31 dic (EFE).- El expresidente de Nissan Carlos Ghosn confirmó hoy que se encuentra en el Líbano y aseguró que ha decidido fugarse de Japón para no ser un 'rehén' de la justicia nipona.

'No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política', afirmó Ghosn en un comunicado recibido por Efe horas después de que se informara de que había abandonado Tokio.

'Estoy ahora en el Líbano y no seré más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde se presume culpabilidad', agrega Ghosn, de 65 años y hasta el año pasado una de las figuras más poderosas del sector automotor a nivel mundial. EFE