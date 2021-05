Grynspan destaca a la cooperación iberoamericana como modelo para otras zonas

Madrid, 31 may (EFE).- La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, aseguró este lunes que 'el modelo de cooperación que ha desarrollado el espacio iberoamericano es único', un ejemplo para otras organizaciones multilaterales y países.

'Nos hemos convertido en un modelo', dijo Grynspan durante un diálogo con la secretaria de Estado española para Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en la Casa de América en Madrid.

El coloquio, presentado por el presidente de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, versó sobre los treinta años de cumbres iberoamericanas.

La secretaria general aseguró que la cooperación desarrollada a través de estas cumbres logró un modelo horizontal que 'no lo tiene nadie', diferente al tradicional de forma vertical entre donantes y receptores.

Rebeca Grynspan afirmó que en la comunidad iberoamericana todos los países son donantes y receptores, pues 'no hay país tan rico que no tenga nada que aprender, ni país tan pobre que no tenga nada que ofrecer'.

Esto favorece la cooperación sur-sur y triangular, es decir, entre donantes y organismos multilaterales, apuntó.

Al respecto, comentó que cuando comenzaron las cumbres iberoamericanas en 1991 casi ninguno de los países tenía una agencia de cooperación, mientras que ahora es un modelo que se 'está enseñando' a otras regiones como Europa.

La Secretaría General Iberoamericana y la Unión Europea firmaron en 2019 varios acuerdos que incluyen programas de cooperación triangular en varias materias.

Grynspan señaló que cuando comenzaron estas cumbres la comunidad iberoamericana tenía la necesidad de 'existir ante el mundo', hasta que en 2003 se 'institucionalizaron' con al creación de la Secretaría General Iberoamericana integrada por 22 países.

En este contexto, indicó que no se trata de un bloque latinoamericano de 19 países y otro ibérico con Andorra, España y Portugal, sino de una relación entre iguales.

La costarricense advirtió de que el multilateralismo 'no es un club de amigos', sino que los países iberoamericanos se dicen 'todo lo que se tienen que decir' en estas reuniones, pero al final llegan a consensos.

Por su parte, la representante española destacó que en estas tres décadas se logró pasar de las palabras a la acción, con respuestas para los problemas de la sociedad.

'Es un espacio que encuentra en su madurez la eficacia necesaria para hacer frente a los grandes problemas', manifestó.

Gallach expresó la voluntad de España de reforzar su presencia en América Latina, para que en esa región haya 'más Europa' y en el continente europeo 'más Iberoamérica', como puente entre ambos continentes.

'Es un espacio indispensable de nuestra acción exterior', aseveró.

La Secretaría General Iberoamericana cuenta con casi una treintena de programas de cooperación entre los países miembros, en materias como la cultura, la educación, la lucha contra la violencia de género, la sanidad, el medio ambiente o la innovación. EFE