Guatemala reporta 14 nuevos casos de coronavirus y suma 599 en total

Guatemala, 30 abr (EFE).- Guatemala detectó este jueves 14 nuevos casos de coronavirus y llegó a 599 personas contagiadas por la enfermedad, que ha causado la muerte a 16 personas, el último hace dos días.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó sobre los 14 nuevos casos en una cadena televisiva en la que señaló además que no se registraron fallecimientos causados por el COVID-19.

'En los últimos tres días hubo una tendencia a bajar', aseveró el mandatario, médico y cirujano de 64 años.

La enfermedad 'no crece en la medida en que nosotros los seres humanos no ayudamos a que crezca', añadió el gobernante, quien instó a la población a no relajarse en la lucha contra el virus.

La cifra más alta de contagios en un solo día para Guatemala se registró hace una semana, con 46 nuevos casos el 24 de abril.

Giammattei detalló que en las últimas 24 horas se realizaron 552 prueba para detectar los 14 nuevos casos.

Guatemala se encuentra en cese de labores desde el 16 de marzo y bajo toque de queda desde el 22 del mismo mes por órdenes del presidente, investido en enero pasado.

Sin embargo, alrededor del 70 por ciento de los 7 millones de guatemaltecos económicamente activos viven en la informalidad, por lo que muchos de ellos salen a diario en busca de ingresos para sus familias.

Además, las empresas privadas están autorizadas para trabajar siempre y cuando consigan transporte privado para sus empleados.

El pico de la enfermedad en Guatemala se espera para las primeras semanas de mayo de acuerdo a palabras esta semana de Giammattei, aunque expertos advierten que podría ser en junio.

El uso de mascarilla se hizo obligatorio en el país centroamericano desde el 13 de abril, justo un mes después de que se detectara el primer caso el 13 de marzo, un hombre de alrededor de 30 años procedente de Europa.

Las autoridades sanitarias solamente han confirmado dos casos como comunitarios o de transmisión local. EFE