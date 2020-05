$!Guillermo del Toro critica medidas extremas contra el COVID-19 en Jalisco

El cineasta Guillermo del Toro criticó la actuación policial contra un hombre que no portaba mascarilla en su natal estado de Jalisco, en el norte de México, y pidió al gobernador Enrique Alfaro que se actúe con 'humanidad'.

'A la mejor yo no entiendo las cosas, pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto...', escribió en su Twitter acompañando un vídeo en el que elementos de seguridad del Municipio de Tala someten y detienen a un hombre que dice haber salido a comprar comida para su familia.

En el vídeo, grabado por un comerciante al que supuestamente el hombre retenido por la policía le iba a comprar comida, se ve cómo el policía esposa al individuo sin aparente motivo mientras él intenta explicar que iba a comprar comida y que no tenía cubrebocas pero que, ahora que lo tienen, dice, comprará comida y se irá a casa.

Minutos más tarde y ante la falta de respuesta de las autoridades, Del Toro volvió a compartir el vídeo y escribió: 'Definición de brutalidad: Acción desmedida e irracional- sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal'.

Después del segundo tuit, el director de cine recibió respuesta de Alfaro: 'Esos elementos no son estatales, son del municipio de Tala. Ya hablé con su alcalde, Enrique Buenrostro, para aclarar los hechos y que no se repitan. Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad'.

Del Toro obtuvo respuesta también de Buenrostro, quien dijo lamentar la situación.

'Estimado Guillermo del Toro, lamentamos la actuación de nuestra Policía en Tala. (...) Estamos investigando a fondo la situación, no se tolerarán abusos. Reforzaremos la capacitación a los elementos de la comisaría', publicó el alcalde.

A raíz de la pandemia del coronavirus, desde finales de marzo se declaró la emergencia sanitaria y se paralizaron las actividades no esenciales en México.

Aunque no hay prohibiciones estrictas debido a la abundancia de trabajo informal, actualmente patrullas de los cuerpos de seguridad informan a población y comerciantes sobre la situación para intentar convencerlos de seguir las normas establecidas para evitar la propagación del coronavirus.

Desde hace algunos días se notificaron detenciones y multas, ya que ciertos estados como Nuevo León y Jalisco decidieron endurecer las medidas y establecer sanciones económicas principalmente a las personas que reincidan a la hora de incumplir la cuarentena.

Según la información ofrecida hoy por las autoridades, se acumulan en el país 1.732 muertos y 17.999 casos confirmados de contagio desde el inicio de la pandemia a finales de febrero.