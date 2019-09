Gustavo Assunção, un corazón colchonero que triunfa en el Famalicão portugués

Carlos García

Lisboa, 19 sep (EFE).- Gustavo Assunção llegó a Madrid con 8 años porque su padre, el pivote brasileño Paulo Assunção, fichó en 2008 por el Atlético de Abel Resino. Esa campaña estuvo en los benjamines del club y mientras su padre jugaba con Godín, Forlán, Falcao o Agüero, él bebía su fútbol. Hoy, triunfa en el Famalicão.

A sus 19 años, Assunção, que este verano dejó, tras once años, el Atlético de Madrid para fichar por el ilusionante proyecto del Famalicão, aseguró en una entrevista con la Agencia EFE que el espejo en el que se mira día a día es su padre, ya que sigue siendo su "ídolo".

De Diego Simeone, que lo subió en varias ocasiones para entrenar con el primer equipo, dice sentir "respeto y cariño", ya que lo vio crecer debido a que el técnico argentino dirigió a su padre en su última etapa con el club colchonero (2011-2012).

Ahora, el joven jugador con la doble nacionalidad portuguesa y brasileña vive un gran arranque liguero como líder en la medular de un Famalicão que, contra pronóstico, lidera el campeonato portugués.

Su corazón lo tiene dividido, pues aunque ha debutado con la selección sub-17 de Brasil, aceptaría la invitación si lo llama la sub-21 de Portugal.

Pregunta: Once años en el Atlético y, de repente, al Famalicão.

Repuesta: Me impresionó, es un proyecto bastante ambicioso y quieren lograr grandes cosas. Como mi padre empezó su carrera en Portugal, me aconsejó que era muy buen país para aprender un montón. Es un país donde se compite y con una gran liga. Cualquier equipo te puede sorprender, ya que es muy difícil ganar en esta liga, que es de las mejores de Europa.

P: ¿Cómo es el salto de juveniles a 1ª División?

R: Al principio me costó, porque en el Atleti te enseñaban a jugar desde chiquitito con el 4-4-2 y aquí (Famalicão) jugamos con el sistema 4-3-3. Me costó, la verdad, pero luego el entrenador me llamó para hablar con él y me explicó cómo tenía que posicionarme, lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Y me ayudó bastante. Si hoy en día estoy jugando bien, es gracias al míster.

P: ¿Cómo son los entrenamientos?

R: Tenemos un equipo de personas jóvenes y son todos muy buenos, jugadores "top". Los entrenamientos son muy duros, son casi a nivel de partido, porque cada uno quiere ganar su puesto y demostrar que es mejor que el otro. Y es un nivel de competición máximo.

P: ¿El verdadero objetivo del Famalicão?

R: El objetivo es consolidar al Famalicão en la 1ª División y, en cuanto al grupo, la mentalidad es ir partido a partido. Queremos estar cada día con la mejor forma física para el siguiente partido.

P: Ya ha debutado con la sub-17 de Brasil. ¿Y si le llaman para la sub-21 de Portugal?

R: Yo iría. Con éste, llevo viviendo en Portugal 9 años. Yo me siento portugués, pero está la parte de mi familia, que vive en Brasil, entonces es como que mi corazón está dividido y podría representar a los dos países.

P: ¿Está muy unido a su padre y a su familia?

R: Vivo en Portugal con mi familia, que se ha venido a Portugal a apoyarme. Mi padre, que es en el que me fijo, porque es mi ídolo, me dice siempre este consejo: da siempre lo mejor de ti dentro del campo, porque en casa siempre habrá algo de comer para recuperarse.

P: ¿Cómo fueron sus once años en el Atlético de Madrid?

R: Yo nací en Brasil y con tres meses me fui a Portugal, ya que mi padre fichó por el Oporto. A Madrid llegué en 2008, con 8 años, cuando mi padre fichó por el Atlético de Madrid. En esa época Simeone entrenó un año a mi padre (en 2011-12). A los días de llegar a Madrid ingresé en la Escuela del Atlético, después en la cantera y allí estuve once años, hasta los juveniles la pasada temporada. Con 16 años, ya entrenaba algunas veces con el primer equipo, con Simeone.

P: ¿Dónde quiere llegar en el fútbol?

R: No pienso mucho en eso, porque estoy centrado en hacer grandes cosas con el Famalicão y es lo único que ahora mismo tengo en mente. EFE