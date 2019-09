Hallan vivo al médico y líder sindical supuestamente secuestrado en Zimbabue

Harare, 19 sep (EFE).- El doctor Peter Magombeyi, presidente de la Asociación de Médicos de Hospitales de Zimbabue (ZHDA) y supuestamente secuestrado el pasado sábado, fue encontrado hoy vivo, confirmó a Efe una fuente próxima a ese sindicato.

"He hablado con él y parece estar bien. Dice que no tiene ningún daño físico, pero que no recuerda lo que ha pasado en los últimos días", dijo a Efe la fuente.

"Tengo entendido que ha sido localizado, pero desconozco esa localización. Un equipo ha salido a recogerle", agregó, sin precisar ese lugar, aunque algunos medios locales apuntaron a la localidad de Nyabira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Harare.

Magombeyi fue supuestamente secuestrado el sábado por la noche por tres hombres que su sindicato identifica como miembros de los servicios de inteligencia zimbabuenses, después de que recibiese varios mensajes de texto con amenazas.

La desaparición se produjo cuando Magombeyi, en nombre de la ZHD, estaba negociando con el Gobierno para intentar conseguir una mejora salarial y que se les pague en dólares estadounidenses y no en los devaluados dólares zimbabuenses.

Los médicos de hospitales públicos de Zimbabue se unieron este lunes a la huelga que protagonizan sus colegas residentes desde hace dos semanas para pedir a las autoridades que revelen el paradero del doctor Peter Magombeyi.

Los médicos especialistas, vestidos con sus batas blancas y enarbolando pancartas, desfilaron por el centro de la capital del país, Harare, para presentar una petición al presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa.

El ministro zimbabuense de Sanidad, Obadiah Moyo, dijo el pasado domingo que las fuerzas seguridad estaban ocupándose de la búsqueda, y un portavoz gubernamental negó este lunes que el Gobierno tuviera nada que ver con el secuestro.

"Esta Administración no tiene ninguna razón para desestabilizar este país secuestrando a sus ciudadanos", aseguró en su cuenta de Twitter el portavoz, Nick Mangwana, quien aseguró que "las amenazas a la seguridad de las personas y los actos de terror son, en última instancia, amenazas a la seguridad del Estado".

Pero los grupos defensores de los derechos humanos sostienen que los activistas y críticos del Gobierno son cada vez más un blanco de secuestros y agresiones por parte de presuntos agentes de seguridad del Estado.

Este miércoles, la Unión Europea (UE) urgió al Gobierno zimbabuense a "hacer todo lo que pueda para encontrarle", petición que también hizo este martes la embajada del Reino Unido en el país africano.

Una jueza del Tribunal Superior de Harare exigió este lunes la liberación del médico y emitió una orden para que el Gobierno formase un equipo de investigadores con el fin de buscarle en todo el país. EFE