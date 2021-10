Hasta 75% de aforo, todos vacunados y formato burbuja para los Juegos de Cali

Natalia Arriaga

Redacción Deportes, 13 oct (EFE).- La primera edición de los Juegos Panamericanos Júnior, en Cali (Colombia) a partir del 25 de noviembre, se disputará con hasta un 75 % de aforo en los estadios, con todos los participantes mayores de 18 años vacunados y bajo un formato burbuja 'en el que el deportista tendrá más restricciones que cualquier ciudadano colombiano', explicó este miércoles a Efe el chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

'En algunos casos seguiremos la reglamentación colombiana que acepta aforos de hasta el 75 %, en otros casos nos quedaremos en el 50 %. La vacuna es exigible para entrar al estadio', afirmó sobre las medidas antipandemia que estarán en vigor durante los Juegos.

'Todos los acreditados de 18 años o más deben tener sus dos vacunas', prosiguió. 'Los no vacunados no pueden ser acreditados y no hay excepciones de ningún tipo', destacó Ilic sobre la primera competición multidisciplinar en América para deportistas de 18 a 21 años.

El máximo responsable del deporte panamericano, también miembro del COI, aclaró que los deportistas 'deberán mantenerse en sus hoteles, sin salir a la ciudad a cenas, fiestas o supermercados'.

'Tenemos un porcentaje de deportistas menores de 18 años a los que no podemos exigir por ley la vacunación', recordó, 'y a los que vamos a cuidar especialmente. Si un deportista se enferma es un problema grave. El deportista tendrá más restricciones que cualquier ciudadano colombiano. Y vamos a ser estrictos'.

Siguiendo el modelo que se empleó durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, 'el deportista llegará dos días antes de su competencia y se irá al día siguiente de terminado su deporte', para reducir al máximo los contactos.

A falta de solo 43 días para la inauguración de los Juegos -'se me apretó el corazón al pensarlo', dijo Ilic-, el dirigente está convencido de que la competición no se verá alterada por brotes de inestabilidad social como el que afectó particularmente a Cali el pasado mes de mayo.

'Yo soy un convencido de que el deporte es bastante transversal, de que el respeto por los deportistas colombianos une y así espero que sea. Los estadios deben estar llenos de gente para transformar esto en una fiesta de unión en Colombia, en Cali y en el Valle del Cauca', apuntó.

Los Panamericanos Júnior, una iniciativa del propio Ilic, permitirán prestar atención y recursos a una generación que habitualmente no los merece, consideró el presidente.

'Los presupuestos son finitos y se gastan en las generaciones adultas que están representando a los países. Son pocos los que tienen una reserva económica para las nuevas generaciones. Con un evento grande los gobiernos tendrán una especial atención', dijo.

'La concurrencia que estamos teniendo es histórica. Todos los países llevarán delegaciones mayores de lo que esperábamos. La organización marcha bien, faltan detalles, pero los Juegos se hacen mejores en los detalles', agregó Ilic.

UN PROGRAMA EDUCATIVO CONTRA LOS ABUSOS

Los Juegos contarán con un programa educativo de prevención del acoso y los abusos en el deporte, teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los deportistas más jóvenes.

'Hay que enseñarles cómo empiezan a pasar estas cosas, que sepan identificarlas. Vamos a llevar un equipo a Cali para que se reúna con distintos grupos', indicó el dirigente, que destacó la obligación de imponer 'tolerancia cero, cero, cero' con los abusos en el deporte.

'¿Cómo se combate este problema? Con educación y haciendo que las personas tengan una manera segura de expresar lo que está pasando, sin miedo a dejar de pertenecer al equipo, de perder unos beneficios que sustentan a la familia. Aunque creo que la juventud ha evolucionado y se atreve a decir más cosas', indicó.

Ilic, presidente de Panam Sports desde 2017, se refirió a la figura controvertida del padre entrenador o mánager.

'La experiencia dice que los padres son los peores entrenadores. La relación es bien complicada. Hay muchos deportistas que lo dejan por la presión que tienen de sus familias', observó.

'Realmente es un asunto que da mucho vergüenza. Buscaremos la forma de ser partícipes de la solución, porque el tema es grave e imperdonable', aseguró.

'CUANDO APARECE UN ELEFANTE BLANCO ES PORQUE A ALGUIEN SE LE OCURRIÓ'

Con los Juegos Panamericanos de categoría absoluta Santiago 2023 a solo dos años de distancia, Ilic admitió que 'la pandemia ha afectado a todos en todas las áreas' pero la organización, 'en cuanto a infraestructuras, se dio bastante bien'.

'La Villa Panamericana ha partido su construcción esta semana y eso es una gran noticia. El tiempo no sobra', dijo. 'Y en el aspecto presupuestario está por aprobarse el presupuesto de la nación y hay un aumento para el deporte que tiene que ver con los Juegos Panamericanos', que se disputarán en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023.

Si las ciudades organizadoras 'entienden cuál es la propuesta', afirmó, el problema de las instalaciones que quedan luego en desuso, los llamados 'elefantes blancos', deben desaparecer.

'Nadie pide nada fuera de lo común a las ciudades. Cuando empiezan a aparecer elefantes blancos es porque a alguien se le ocurrió hacer un elefante blanco. Para evitarlo solo hay que sentarse y ver qué es lo mínimo para organizar unos Juegos',aseguró Ilic. EFE

