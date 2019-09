Hay una diferencia entre la población censada de Guatemala y la base total

Guatemala, 18 sep (EFE).- Autoridades guatemaltecas y extranjeras que elaboraron el censo de población admitieron este miércoles que hay "una diferencia" entre las personas censadas y la base total, una situación que se debe a muchos motivos pero que sucede en otros países.

El representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Pablo Salazar, dijo que va a haber "siempre esta diferencia" y que es "muy usual" que existan más Documentos de Identificación Personal (DPI), que expide el Registro Nacional de las Personas, que "registro de personas".

"Ecuador, por ejemplo, tiene 24 millones de documentos de identidad y 17 millones de habitantes", dijo, y agregó que además de esta situación, que se debe a la migración o a fallecimientos que no se registran, hay otras causas, como que no se logra cubrir el cien por cien del territorio, errores en la cartografía, lugares a los que no se pudo acceder por peligrosidad o violencia, rechazo de la población o ausencia en sus hogares.

"Esa población no es una población que se conozca. Para poder entender la magnitud se tiene que hacer una conciliación demográfica y se analiza lo ocurrido con tres censos: la evolución de fecundidad, la mortalidad y migración. Este proceso de conciliación está ofrecido para poderse terminar en diciembre", resumió.

Acompañado del director general del Instituto Nacional de Estadística, Mauricio Guerra, Salazar resolvió así algunas dudas que se produjeron después de que el martes se conocieran datos como que en Guatemala hay 14,9 millones de personas, de las que 43,8 por ciento son de pueblos indígenas.

Aún así, dijo que dan "fe" de la información y los datos publicados, una opinión compartida también por la brasileña Guiomar Bay, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, quien indicó que aunque la fotografía "ya no cambia" todavía se puede obtener más información de la población.

Después de 16 años, el Gobierno de Guatemala divulgó este martes los resultados de un nuevo censo de población y vivienda. EFE