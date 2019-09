Herrera celebra la victoria en el Clásico, pero le preocupa lesión de 'Gio'

México, 29 sep (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América se mostró complacido con la victoria de 4-1 de su equipo sobre el Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano, aunque se mostró preocupado por la lesión de su delantero Giovani dos Santos.

'Hicimos un buen primer tiempo, en el segundo empezamos distraídos, quizá por lo de 'Gio', que parece sólo una herida, grande pero herida al fin', explicó el estratega en conferencia de prensa al terminar el partido.

El América derrotó goleó este sábado 4-1 al Guadalajara y rompió una racha de seis partidos sin ganar en un partido que dominó y en el que terminó con dos hombres de más en la cancha.

Giovani dos Santos tuvo que ser retirado del terreno por una entrada de Antonio Briseño, defensor de Chivas y que le costó la expulsión.

Miguel Herrera habló sobre su jugador y también sobre Briseño: 'No he visto la entrada, pero esperemos que no sea una lesión tan fuerte, voy a esperar el reporte del médico. No sé si hay mala intención, pero creo que Briseño no es así, no quiero decir que fue mala o no su intención, si es así habrá que pedir un castigo fuerte, pero primero vamos a analizar la jugada, no la he visto'.

Y agregó sobre Giovani: ' Venía bien, sumaba minutos, y viene esta circunstancia; ahora a esperar el diagnóstico. Hemos tenido mala suerte en eso de las lesiones, pero ahí vamos sumando puntos', agregó.

La victoria dejó a las Águilas en la tercera posición del Apertura con 21 puntos, los mismos que Necaxa que empató a cero con Juárez y dos menos que el líder Santos que visita este domingo a los Pumas UNAM del entrenador español Míchel.

El triunfo permite al América mantenerse invicto en sus partidos en el estadio Azteca, donde suma cuatro triunfos y tres empates.

Herrera se quejó de que no hubo tiempo agregado y criticó al árbitro.

'Claro que faltó tiempo agregado, hubo cinco cambios, fue dos veces al VAR, no importa si vas ganando por 20 goles. No entendí por qué no agregó al menos los tres minutos de los cambios; pero eso es su decisión y nosotros la respetamos'.

Las Águilas visitarán en la fecha 13 del torneo a Cruz Azul, en el llamado clásico joven del fútbol mexicano.EFE