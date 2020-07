Hollywood recuerda el legado de Olivia de Havilland, su último icono dorado

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jul (EFE).- Celebridades como Mia Farrow y Antonio Banderas, instituciones y estudios de Hollywood recordaron el legado de Olivia de Havilland, cuya muerte este domingo a los 104 años significa que la edad dorada del cine pierde al último de sus iconos que aún sobrevivía.

Desde la Academia que anualmente entrega los Óscar hasta los estudios Warner Bros., donde la actriz comenzó, junto a jóvenes y veteranos del celuloide, la industria audiovisual ha lamentado la noticia y celebrado una carrera subrayada por sus dos Óscar y papeles en cintas como 'Gone With The Wind' (1939) y 'The Heiress' (1949).

Uno de los primeros fue el español Antonio Banderas, quien desde sus redes sociales afirmó que De Havilland fue 'un gran icono de la cinematografía' y deseó que 'descanse en paz'.

También la actriz Mia Farrow reconoció que, 'más allá de toda razón, esperaba que la gran Olivia de Havilland, de 104 años, estuviera con nosotros por mucho más tiempo'.

'Ella sabía cómo vivir y todos la querían, especialmente su sobrina, mi amiga de la infancia Deborah. En las películas fue increíblemente maravillosa e inolvidable como 'Melanie' en 'Gone With The Wind'', añadió.

Por su parte, Jared Leto recordó el tiempo que pasó con De Havilland en París, donde la actriz residía desde mediados del siglo XX, enamorada de la capital francesa.

'Olivia tuvo un impacto poderoso en mi vida y tuve el placer de pasar un tiempo con ella en París. Le agradecí su valentía y compartí cómo sus decisiones nos afectaron a mí y a mi hermano', señaló el actor.

Leto además aplaudió el punto de inflexión que De Havilland marcó en la industria cinematográfica al ser una de las primeras actrices que llevó a juicio a su estudio, Warner Bros., en 1943, para liberarse de los aspectos más abusivos de su contrato.

Por entonces en Hollywood reinaba el conocido 'star-system', en el que los grandes estudios pulían a sus estrellas a cambio de controlar al máximo aspectos de su vida laboral y personal, aunque las demandas de De Havilland fueron aceptadas y marcaron un precedente.

'Tengo que agradecerle por luchar contra el sistema en aquel entonces para poder luchar contra él ahora. Fue increíble conocerla, es una leyenda', aseguró.

Mientras, Loni Love recordó una cita que la actriz utilizó para describir los personajes que elegía interpretar: 'En realidad, creo que interpretar a chicas malas es aburrido. Siempre he tenido más suerte con los papeles de chicas buenas porque requieren más de una actriz.'

HOMENAJES ACADEMIA DE HOLLYWOOD, LOS GLOBOS DE ORO Y LA WARNER BROS.

Los estudios Warner Bros., donde De Havilland comenzó su carrera y contra los que se querelló para seguir trabajando, también se sumaron a los homenajes.

'Hoy recordamos a la leyenda de Hollywood, Olivia de Havilland, y la gracia, belleza y talento que trajo a la pantalla grande', publicó la compañía.

También participó la Academia de Hollywood, que cada año entrega los Óscar, ceremonia que se puso en pie cuando De Havilland pisó el escenario en un homenaje a los ganadores de los Óscar con motivo del 75 aniversario de estos premios.

''To Each His Own', 'The Heiress', 'Gone with the Wind', y muchos otros. Olivia de Havilland, dos veces ganadora del Oscar a la mejor actriz, fue un pilar de la Edad de Oro de Hollywood y un talento inconmensurable. Una verdadera leyenda de nuestra industria', subrayó la institución.

Asimismo, los otros premios destacados del séptimo arte, los Globos de Oro, y el sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, celebraron su legado.

'Con profunda reverencia, lamentamos la muerte de la ganadora del Oscar, la leyenda de Hollywood y la actriz de SAG-AFTRA Olivia de Havilland. Su entusiasmo por cambiar el sistema de contratos con los estudios en 1945 ayudaron a sus compañeros actores en las generaciones venideras. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos', destacó la asociación. EFE