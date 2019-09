Honduras presenta ante el Banco Mundial avances en indicadores económicos

Tegucigalpa, 16 sep (EFE).- Una delegación del Gobierno y la empresa privada de Honduras está presentando ante el Directorio del Banco Mundial (BM), en Washington, los avances de algunos indicadores económicos del país, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa.

La delegación oficial la encabeza la designada presidencial (vicepresidenta) María Antonia Rivera.

La presentación ante el BM se hará hoy y mañana, y tiene como objetivo que en el informe Doing Business para el año 2020 se puedan reflejar los avances del país en varios renglones de la economía.

El grupo que viajó a Washington lo integran, además, representantes de varias instituciones del Gobierno, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Alcaldía de Tegucigalpa y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), indicó la sede del Ejecutivo en un comunicado.

El informe Doing Business es un documento que elabora el BM, mide 190 economías y países, además de diez temas sobre el clima de negocios, que van desde apertura de una empresa hasta pago de impuestos en comercio transfronterizo, impuestos municipales, permisos de operación y construcción, entre otros.

El director de Atracción de Inversiones del CNI, Leonardo Morazán, indicó que Honduras está presentando sus avances ante el Banco Mundial "para que nos califiquen mejor en el informe Doing Business 2020".

La presentación de mañana, martes, "será para tratar qué vamos hacer del 2020 en adelante en los temas que realmente nos ha costado salir adelante", agregó.

Morazán explicó que en el informe Doing Business "Honduras no sale bien en algunas mediciones y nos hemos dado cuenta de que muchos de los datos no están bien valorados, sobretodo en los últimos años".

"Entonces, presentamos un informe de reformas que identificamos al Banco Mundial, el cual fue aceptado, y esta reunión precisamente es para discutir cuál es la forma en que están midiendo a Honduras y presentar los datos correctos", subrayó.

Señaló además que sobre la materia la delegación hondureña solicitará asistencia técnica al Banco Mundial para "identificar cómo resolver estos problemas".

Algunos de esos problemas se solventan con la creación de nuevas leyes, otros con simplificación administrativa y digitalización de procesos, y la simplificación de los trámites.

Según Morazán, Honduras ha tenido avances en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), Aduanas y la creación del Programa Mi Empresa en Línea, la creación de la Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). EFE