$!Hosmer jonronea, Snell abanica 8 y Padres ganan a Arizona

SAN DIEGO (AP) — Blake Snell ponchó a ocho antes de abandonar la lomita tras cuatro innings y dos tercios sin ceder anotaciones en su debut con los Padres, Eric Hosmer la sacó del parque por segundo juego consecutivo y remolcó tres carreras y San Diego derrotó el viernes 4-2 a los Diamondbacks de Arizona.

Snell realizó una labor impresionante limitando a los Diamondbacks a cuatro hits y dos boletos, pero no pudo optar a la victoria porque no lanzó cinco episodios. El manager de San Diego, Jayce Tingler, sustituyó al ganador del Premio AL Cy Young 2018 tras su segundo out en el cuarto, con el dominicano Ketel Marte en las bases gracias a un doble y los Padres 3-0 arriba en la pizarra.

Craig Stammen ocupó su lugar en el montículo y retiró al venezolano Eduardo Escobar en dos lanzamientos. Snell había abanicado a Escobar dos veces.

Emilio Pagán (2-0) lanzó un inning para apuntarse la victoria y Mark Melancon trabajó el noveno para su segundo salvamento en dos juegos.

La derrota fue al registro de Merrill Kelly (0-1) tras admitir tres llegadas al plato y cinco hits en cuatro entradas, en las que ponchó a cuatro y concedió tres pases por bolas.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 5-2, con una anotada y dos producidas. Los venezolanos Eduardo Escobar de 4-0; Asdrúbal Cabrera de 3-1; David Peralta de 2-1.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 3-0; Jorge Mateo de 3-2. El curazoleño Jurickson Profar de 1-0, con una remolcada. El venezolano Tucupita Marcano de 1-0.