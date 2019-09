Huertas, mejor jugador latinoamericano de la 1ª jornada de la Liga Endesa

Madrid, 30 sep (EFE).- El base brasileño del Iberostar Tenerife, Marcelinho Huertas, ha sido designado como Mejor Jugador Latinoamericano de la primera jornada de la Liga Endesa española de baloncesto, premio que conceden la ACB y la Agencia EFE.

Marcelinho Huertas es el primer Mejor Jugador Latinoamericano de esta nueva temporada al anotar 21 puntos, capturar cinco rebotes y dar seis asistencias, para 24 de valoración, frente al RETAbet Bilbao.

Además, el nuevo base del Iberostar Tenerife hizo un 5 de 12 en tiros de dos, anotó el único triple que intentó y no falló ninguno de los ocho lanzamientos libres de los que dispuso. No obstante, el Iberostar no pudo conseguir la victoria frente a su afición.

El veterano jugador obtuvo un total de 12 puntos, los mismos que Luca Vildoza, del KIROLBET Baskonia, pero el desempate se basó en que el aurinegro tuvo tres primeros puestos. Tras ellos, Vitor Benite (San Pablo Burgos) con un total de seis.

El jurado para la Jornada 1 ha estado formado por Matheus Muratori (periodista brasileño- www.mg.superesportes.com.br y Universidade Federal de Minas Gerais); Santiago Rodríguez (periodista uruguayo, Relator de Vera+, Puro Básquetbol y Básquet Caliente); Mauricio Codocea (periodista argentino- Diario Clarín y DeporTV); Leandro Fernández (periodista de NBA.com - Productor de Contenidos) y Miguel Ángel Moreno (Agencia EFE). EFE