$!Hulu producirá y estrenará serie documental “1619 Project”

En esta combinación de fotografías Oprah Winfrey posa en el estreno de la película “A Wrinkle In Time' en Londres el 13 de marzo de 2018, izquierda, y la portada de un número especial de 'The 1619 Project” de The New York Times Magazine. Hulu producirá una serie documental basada en “The 1619 Project”. Las historias galardonadas con el Premio Pulitzer de la periodista Nikole Hannah-Jones en The New York Times examinan el legado de la esclavitud y el racismo en la historia estadunidense. El director galardonado con el Premio de la Academia Roger Ross Williams estará a cargo de la serie de Hulu.