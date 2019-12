Ian Kinsler sorprende tras anunciar su retirada tras 14 años en las mayores

Redacción Deportes (EE.UU.).- El veterano jugador de cuadro Ian Kinsler, que ha competido durante 14 temporadas en las Grandes Ligas, anunció, este viernes, a través del medio digital 'The Athletic' que se retiraba de la competición activa.

Kinsler, de 37 años, informó que una hernia de disco cervical que le obligó el pasado agosto a dar por concluida la temporada del 2019 fue el factor clave que le llevó a tomar la decisión de la retirada de la competición activa.

'Simplemente sentí que este era el final, el momento de seguir adelante', explicó Kinsler a The Athletic. 'Di todo lo que tenía cuando estuvo en el campo. Es hora de hacer otra cosa'.

El veterano pelotero que jugó con los equipos de los Vigilantes de Texas (ocho temporadas), los Tigres de Detroit (3), los Angelinos de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston y los Padres de San Diego.

Kinsler termina su carrera con 2.000 imparables, 257 cuadrangulares, 909 carreras impulsadas y 243 bases robadas.

'Mi orgullo y ética profesional no me dejaba seguir en la competición con un rendimiento del ciento por ciento como lo he hecho hasta ahora en toda mi carrera profesional', declaró el veterano segunda base.

Kinsler ya tiene decidido su futuro y será el de permanecer como asesor de los Padres, el último equipo con el que compitió la pasada temporada, y lo hará como asesor de las operaciones de béisbol.

Trabajará con el equipo de la mejor manera que le permita compensar al equipo los 4,25 millones de dólares restantes que aún le quedaban por recibir de su contrato que tenía firmado hasta la próxima temporada.

'Ian tuvo una carrera larga y distinguida y se convirtió en uno de los mejores segunda base de su generación', destacó el gerente general de los Padres, A.J. Preller. 'Estamos entusiasmados de que se una a nuestra oficina principal para compartir su pasión por el juego y su experiencia como campeón de la Serie Mundial. Su amplitud de conocimientos de béisbol será extremadamente beneficiosa para nuestra organización'.

Kinsler ganó el título de la Serie Mundial con los Medias Rojas en el 2018, que lograron su fichaje de los Tigres antes de la fecha límite de hacer traspasos.

Después de conseguir el título, Kinsler dejó al equipo de Boston y se unió a los Padres.

Kinsler fue seleccionado cuatro veces al Juego de las Estrellas, además de ganar también dos premios del Guante de Oro.EFE