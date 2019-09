Ibaka dice que siempre ha estado interesado en jugar en la selección española

Toronto (Canadá), 28 sep (EFE).- El jugador hispano-congoleño de los Toronto Raptors, Serge Ibaka, dijo este sábado que sigue queriendo ser convocado por la selección española de baloncesto a pesar de rechazar 'por razones personales' la convocatoria para participar en el mundial disputado en China en septiembre.

Durante la presentación del equipo canadiense este sábado en Toronto, Ibaka señaló a preguntas de EFE que nunca ha dejado de estar interesado en jugar para el equipo nacional español y sólo 'temas familiares' le impidieron acudir a la cita china.

'No fue una decisión fácil. Llevo 10 años en la NBA, todos esos años cuando me preguntabais, yo siempre respondía que quería ir a la selección. Eso nunca cambió. Hubo años en que quería ir a la selección, la selección me llamó y fui. Y hubo años que también quería ir con la selección y no me llamó', explicó.

'Eso no cambio mi objetivo o mi pensamiento contra la selección. Siempre he dicho que cuando no me escogió a mi sino a otro, no pasó nada. A mi siempre me quedó las ganas de ir a la selección. Este año, por razones personales, no pude ir', continuó.

'Esto no significa que haya cambiado mi manera de ver la selección. Va a ser igual. La diferencia es que este año no he podido porque tuvo razones personales, tuve que arreglar temas familiares. Por eso fue', terminó señalando.

Posteriormente Ibaka dijo que 'fue bonito' ver a a la selección española ganar el Mundial de China y 'ver a los compañeros ganar y levantar la copa'.

Ibaka también explicó que va a seguir con la misma filosofía de entrega a los Raptors que desplegó la temporada pasada cuando el equipo en el que también milita el español Marc Gasol y el seleccionador español, Sergio Scariolo, ganó el campeonato de la NBA.

'Este año me voy a enfocar más a ayudar al equipo. Es el mismo reto del año pasado. Y me salió bien. Así que no voy a cambiar esta mentalidad porque ahora sea campeón. No. Voy a seguir igual. Voy a seguir trabajando para estar preparado para ayudar al equipo', dijo.

'Y luego, creo que cuando tu haces las cosas bien, otras cosas van a salir también. Lo más importante es el equipo ahora mismo para mi porque yo sé que trabajar duro, ayudar al equipo, te ayuda a ser campeón. Ahora que voy a empezar 11 años (en la NBA), ese va a ser el estilo este año con el equipo', terminó señalando. EFE