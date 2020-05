IICA y UE dan acompañamiento técnico a productores de café de Centroamérica

San José, 30 abr. (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Unión Europea informaron este jueves que han implementado una estrategia de acompañamiento técnico vía WhatsApp para productores de café en Centroamérica.

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (Procagica) impulsa una iniciativa para brindar acompañamiento técnico virtual a las familias productoras información sobre medidas preventivas para salvaguardar su salud y prevenir el deterioro de los sistemas de producción.

Las recomendaciones de los expertos, que se comparten a través de listas de difusión vía WhatsApp, han sido enviadas durante el mes de abril y un total de 80 % de las familias que trabajan directamente con el Programa han tenido acceso a la herramienta, indicó el IICA en un comunicado.

“En el grupo los ingenieros de Procagica nos están asesorando para que nuestras pequeñas parcelas salgan adelante, a mí me está dando resultados, les he hecho consultas, me las han contestado y estoy poniendo en práctica lo que me aconsejaron”, afirmó en el comunicado el salvadoreño Lorenzo Edgardo Araujo, pequeño productor de café y miembro de la Asociación de Productores Orgánicos Sierra Tecapa APAO-7.

La estrategia además ha permitido facilitar una constante interacción de técnicos con los productores de 191 organizaciones, con quienes se intercambian audios, textos e imágenes de orientación sobre temas específicos.

Las orientaciones técnicas son acompañadas con mensajes para informar a las familias sobre las medidas preventivas que deberán implementar a fin de realizar las labores de campo de manera segura.

Estas recomendaciones se analizan y elaboran por un comité técnico creado para tal propósito y son difundidas a través de imágenes, audios, videos cortos y otros materiales de fácil visualización, interpretación y descarga.

“Han estado pendientes de las tareas a realizar en tiempo y forma en nuestras fincas, no podemos reunirnos en persona pero por WhatsApp hemos recibido notas de voz y videos sobre cómo realizar nuestras actividades, y lo compartimos con los compañeros que no tienen WhatsApp para que puedan realizar esas actividades en sus fincas”, dijo el hondureño Celso Argueta, de la empresa de servicios múltiples Florida Coffee.

Según las autoridades, el propósito del proyecto busca llegar al mayor número de productores posibles en la región, para lo cual se involucrarán otras iniciativas existentes en los países y así lograr masificar la comunicación para fortalecer las acciones y los esfuerzos que realiza el sector agropecuario.

La Unión Europea y el IICA, mediante la implementación del Procagica, revelaron que trabajan juntos para mejorar las condiciones de vida de la población rural en las zonas productoras de café de Centroamérica y República Dominicana. EFE