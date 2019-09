Industria de Guatemala lamenta el veto del plástico y pide controlar desechos

Guatemala, 20 sep (EFE).- La Cámara de la Industria de Guatemala lamentó este viernes que el Gobierno de Guatemala decidiera prohibir el uso y distribución de bolsas plásticos y otros elementos de ese material, pues consideró que el verdadero problema de contaminación está en "el manejo y control de los desechos sólidos".

El presidente de la Cámara de la Industria, Eduardo Girón, admitió a la prensa que el acuerdo ministerial que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó este viernes en el diario oficial (Diario de Centroamérica), solo "viene a tapar una leve parte del problema" de los desechos contaminantes.

Pese a su comprobada contaminación y toxicidad, Girón defendió que el plástico es "un producto completamente lícito en Guatemala" y subrayó que es una "fuente de generación de empleos", que, en sus números, asciende a 19.000 empleos directos.

"Generar un acuerdo como este perjudica la economía nacional y podría llegar a cierres de empresas y más migración", apuntó el presidente de los Industriales.

Sin embargo, reconoció que la Cámara que preside analizará el acuerdo ministerial para "ver el alcance del mismo y saber si nos sumamos o no".

Dijo que la contaminación de ríos, lagos y mares, que en un 95 por ciento están contaminados en el país, es un tema "de la cultura poblacional" y agregó que los ciudadanos tienen "que aprender a manejar bien los desechos sólidos y no es únicamente el plástico lo que tenemos que aprender a manejar, sino muchos otros productos".

La consciencia para mantener el país limpio y libre de desechos "la tenemos todos y la compartimos", dijo, pero insistió que "el problema más grande es la falta de presencia del país (Estado) de Guatemala", que no llega a todos los rincones.

Y lamentó que en las calles no hayan "basureros adecuados, no hay un uso adecuado de los desechos y eso es lo que tenemos que analizar", pues además se trata de una "perspectiva integral" de la contaminación y "no solo desde un tema puntual", como la prohibición del plástico.

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio, Manfredo Topke, dijo a la Agencia Efe, a título personal, que "como ciudadano considero que el plástico no es lo que me preocupa", sino "el mal manejo que le damos los ciudadanos a botar el plástico, las bolsas, botellas y demás".

Esa basura, "de la que nos olvidamos", va "a dar a los ríos, a contaminar" porque "es un plástico que no se deshace en el corto tiempo", aseguró Topke.

La medida afecta "a todos los guatemaltecos, no solo a los comercios". Afecta al turismo, dijo, porque si no se trabaja en el manejo de los deshechos, "por ejemplo los turistas podrían ver un mar contaminado o un lago o un río sucio".

Admitió que la prohibición de plásticos "sí ayuda", pero "somos los ciudadanos los que tenemos que tener la disciplina de manejar esos deshechos" y apeló a la educación en la materia.

El acuerdo gubernativo, que dio un plazo de dos años para adaptarse a la medida, aplica también para "pajillas plásticas" (sorbete), platos y vasos, contenedores o recipientes para almacenar alimentos de plástico o de poliestireno expandido (duroport).

Esta disposición no restringe ni limita las disposiciones que para el efecto hayan emitido o emitan las corporaciones municipales dentro de su circunscripción territorial, pues ya algunos municipios del país anunciaron una medida similar hace tiempo.

Cuestionado por la pérdida de empleos en el sector del plástico, el presidente, Jimmy Morales, abogó por ver los beneficios y pidió no ponerse "dramáticos" y "encontrarle solución a los temas".

La Comisión de Plásticos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, formada por más de 62 empresas fabricantes y exportadoras, asegura en su web que el sector genera unos 10.000 empleos directos y 60.000 indirectos, y que la industria del plástico es la "industria de exportación indirecta más importante del país".

Los principales destinos de exportación de estos productos son Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, México y Panamá. EFE