Infantino, por 'un fútbol más sano, menos discriminatorio y más competitivo'

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió 'un fútbol más sano, menos discriminatorio y más competitivo' en el segundo foro EFE Sport Business, en el que abogó por escuchar a todas las partes para diseñar un calendario internacional con 'menos partidos inútiles' y 'más relevantes'.

Infantino mantuvo que la FIFA 'siempre va a defender que las competiciones se jueguen dentro de la estructura piramidal del fútbol', apelando siempre al diálogo, al hablar del proyecto de la Superliga; auguró un crecimiento de ingresos por el Mundial de Catar y del fútbol femenino en la próxima década y garantizó la transparencia en la elección de las sedes de Mundiales y en los traspasos con la nueva normativa que elabora.

En el Foro que Efe organiza con Best Option Media, el dirigente suizo ponderó la fiesta del fútbol que se vive estos días en Europa y especialmente en Zurich, donde se palpa 'la pasión roja' en las calles de Suiza tras el éxito de la selección helvética en la Eurocopa.

Pregunta (P): Después de las ayudas económicas de FIFA ¿se ha rebajado la tensión financiera generada por la crisis de la covid-19?

Respuesta (R): Nunca son suficientes, pero sí han sido vitales para hacer que el fútbol pueda sobrevivir en muchos países. Gracias a la situación extraordinariamente sólida de la FIFA y el trabajo de los últimos años hemos podido proponer ese plan de ayudas de 1.500 millones de dolares, algo que ninguna otra organización del deporte ha podido hacer. En Europa hay muchos gobiernos que han ayudado al fútbol, pero en la mayoría de países del mundo, sin esta ayuda que va al fútbol amateur, femenino y juvenil, el fútbol se hubiera parado para muchos años. Es el papel de la FIFA. Lo hicimos por el fútbol.

P: ¿Hacia dónde camina este negocio, qué previsión de ingresos tiene la FIFA para la próxima década?

R: Hoy la FIFA es la única organización a nivel mundial que distribuye sus ingresos al mundo entero, quiero decir que los ingresos de una liga nacional vienen del mundo entero, pero la distribución va a los 20 clubes de primera división y un poco de solidaridad a nivel nacional. Una confederación que organiza la Liga de Campeones vende derechos en el mundo entero pero su distribución va por ejemplo a los 32 clubes que participan y algo de solidaridad en el continente. La única organización que distribuye en 211 países del mundo es la FIFA. Es importante porque gracias a ese dinero, que es el mismo en España que en Guinea Ecuatorial, para España no es mucho pero para Guinea es lo que hace vivir el fútbol en todo el país. Hay que proteger estas estructuras porque va de la supervivencia del mundo a nivel mundial. Estoy convencido de que si hacemos competiciones artificiales, los ingresos van a bajar. Si son reales, los ingresos van a venir automáticamente.

- SUPERLIGA, MUNDIAL DE CLUBES Y CATAR 2022

P: Hablamos del proyecto de Superliga. FIFA se ha mostrado contraria, pero apela al dialogo. ¿Cuál es la posición real de la FIFA?

R: En este sentido fuimos claros. Lo que es importante como presidente de la FIFA es hacer un papel de inclusión, diálogo y análisis. Siempre vamos a defender las competiciones que se juegan dentro de la estructura piramidal del fútbol. Tenemos que analizar y ver cuáles son los problemas del fútbol y cómo podemos ayudar a resolverlos. Hay algunas líneas rojas que no se pueden pasar y siempre vamos a defender las competiciones que se juegan dentro de la estructura piramidal del fútbol, jurídica y reglamentariamente bajo estatutos de la FIFA. Si alguien quiere organizarlo fuera de las estructuras, estamos en contra. Al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de proteger al fútbol, a los grandes clubes y a los pequeños y las selecciones igual. A veces hay que convencer a todos de hacer un paso atrás o uno adelante para encontrar soluciones conjuntas. Siempre van a estar las puertas de la FIFA abiertas. Siempre vamos a proteger al fútbol en el mundo intentando ayudar a todos.

P: ¿Qué previsión tiene para celebrar el Mundial Clubes con 24 equipos que iba a jugarse ahora?

R: Cuando se habla de este proyecto es importante hablar de la globalidad del calendario internacional. Queremos un fútbol más sano, menos discriminatorio y más competitivo y para hacer esto tenemos que mirar todo el calendario internacional y no sol el Mundial de Clubes nuevo. El calendario internacional está fijado hasta 2024. Después tenemos una hoja en blanco y vamos a diseñar el nuevo, que tiene que tener en cuenta los intereses del mundo entero.Hemos encargado a Arsene Wenger al que todo el mundo conoce y nadie puede negar su experiencia y profesionalidad, para dirigir este proceso de consulta con jugadores y entrenadores, para ver qué opinan del Mundial de Clubes, del Mundial, la Copa América, la Eurocopa, la Copa de Asia, qué opinan de los clubes, de los viajes en octubre, noviembre y marzo de un continente a otro, jugar cuatro partidos y volver.

Todas estas reflexiones, la salud de los jugadores, la opinión de los aficionados, que quizás no se escucha bastante. La gente quiere quizás menos competiciones pero más competiciones relevantes. Quizá menos partidos inútiles y más donde se juega para ganar algo por tu equipo, por tu selección, por tu país. Eso es lo que tenemos que analizar porque el objetivo es globalizar el fútbol. Quizá el fútbol es global porque nos lleva la pasión y el corazón, pero no es global por las oportunidades de jugar y competir en un torneo importante.

El Mundial de Clubes, que es una idea para desarrollar el fútbol de clubes en otras partes del mundo, que es fundamental, es el 80% de fútbol entre clubes y selecciones, pero no tiene que ser en un par de clubes y de países en Europa, tiene que ser en el mundo. Y el Mundial de Clubes se inscribe en esta reflexión y tenemos que ponerlo sobre la mesa. No es una cuestión de FIFA, sino del fútbol mundial. Por eso la FIFA ha abolido una competición como la Confederaciones, en la que tenían que jugar cinco partidos y el ganador nunca ganaba el Mundial después. Si una competición es artificial y no tiene sentido tenemos que estar listos para ver cómo reemplazarla.

Mi ambición, mi sueño, nuestra idea, nuestra filosofía es tener unos 50 clubes de todos los continentes que puedan ganar un Mundial de Clubes, y unas 50 países o selecciones nacionales que puedan ganar un Mundial de selecciones. Si podemos hacer esto, creo que el fútbol va a portarse muy bien y es un mensaje muy importante para todo el que quiere volver a la normalidad.

P: Falta año y medio para Mundial de Catar de 2022, ¿qué previsiones de ingresos televisivos maneja y qué idea tiene para incorporar al público juvenil entre la audiencia?

R: En el Mundial de Rusia ingresamos 3.100 millones por televisión y el presupuesto para Catar 2022 está cerca, va a ser de 3.300 millones. Hay un crecimiento hasta en un periodo de pandemia. Eso demuestra la salud el fútbol y del fútbol de élite.

Es verdad que para muchos jóvenes FIFA es un juego electrónico, no una organización deportiva. Esto significa que conocen FIFA y el fútbol y tenemos que aprovechar este conocimiento para hacer que jueguen al fútbol. Esa es nuestra primera responsabilidad y la segunda que sean aficionados y esto lo podemos hacer ofreciéndoles lo que quieren, nuevas posibilidades de verlo en distintas pantallas, simultáneamente, hablando con amigos, con leyendas, dando ángulos para mirar, modernizando la manera en la que se mira.

Queremos hacerlo desarrollando el aspecto tecnológico, pero también con nuestros partners de televisiones, porque es su interés es que el próximo mundial no solo seamos 4.000 millones sino 5.000 millones de personas mirando al fútbol.

- CANDIDATURAS 2030 Y REFORMA DE SISTEMA DE TRASPASOS Y AGENTES

- P: Para el Mundial 2030 ya hay proyectos de varias candidaturas conjuntas como la de España y Portugal, ¿qué le parece?. ¿Está asegurado una elección transparente?.

R: El presidente de FIFA no tiene voto, son los 211 países los que votan. España y Portugal son dos países de fútbol y harán una candidatura sólida, robusta e importante. Es importante que hay otra vez un renovado interés de muchos países por ser candidatos. Esto significa que la gente tiene confianza en el proceso de la FIFA, algo que quizás no era así. Hoy es así porque hemos celebrado la votación para el Mundial 2026 como un proceso abierto, transparente y público en el que no son 20 hombres en una habitación cerrada que votan. Todo es abierto, auditado y los votos son públicos y transparentes. Lo que podemos garantizar a España y Portugal y a todos los que quieran organizarlo después de 2026 es que el proceso va a ser de una integridad y transparencia absoluta y luego que gane el mejor.

- P: En el aspecto normativo trabajan en una reforma del sistema de traspasos ¿en qué consiste?

- R: El ultimo año antes de la covid se pagaron 7.000 millones de dolares en traspasos internacionales de jugadores. De esos, 700 se fueron a los agentes de jugadores y solamente 70 fueron pagados a los clubes formadores de jugadores. Cuando hay un flujo de dinero tan importante sin casi reglas no está bien ni para la imagen ni la integridad del fútbol. Decidimos crear una Cámara de Compensación que va a asegurar que los clubes formadores reciban el dinero que es debido. Si se pagan 100 millones de euros para un jugador, 5 se deben pagar a estos y la Cámara de Compensación se va a encargar de ello.

- P: También preparan una normativa para agentes, ¿han conseguido consenso?, ¿cuándo entrará en vigor?

- R: Cuando se habla de reforma de sistema de transferencias el de agentes tiene que ser incluido. La FIFA decidió cuando yo no estaba que se tenía que desregular el sistema. La ley de la selva. Queremos regularlo de manera muy transparente. Hay agentes que representan en el mismo traspaso los dos clubes y a veces el jugador. Hay un conflicto de intereses clarísimo y no puede ser. También se abandonó hace unos años la licencia para los agentes y a veces se leen comisiones irracionales, se tiene que mirar esto también. La Covid ha atrasado la aplicación, estamos en fase de consulta y esperemos que todos los que quieren transparencia e integridad estén de acuerdo. Mostrar al mundo que los negocios en la transferencia de jugadores se pueden hacer de manera legal y limpia. En el próximo año espero que lo podamos aplicar. EFE

1011340

1011880

mam-omb-omm /jl