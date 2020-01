Inglaterra, favorita para suceder a Gales en el Seis Naciones

Londres, 31 ene (EFE).- Inglaterra, subcampeona de la pasada Copa del Mundo de Japón, parte como favorita para suceder a Gales en el palmarés del Seis Naciones, con el que sería su primer título desde 2017.

Los ingleses, con Eddie Jones aún como entrenador, pese a que se rumoreó con su salida después de Japón, cayeron ante Sudáfrica en la lucha por el título y se presentan como el equipo europeo con más opciones.

El sorteo les ha beneficiado para ello. 'El Quince de la Rosa' tendrá la ventaja de jugar en casa contra Irlanda y Gales, las dos últimas campeonas del torneo. Aun así, tendrán un duro comienzo ante Francia en París.

Será una edición especial porque se cumplirá el veinte aniversario desde que el Cinco Naciones se convirtió en Seis Naciones con la inclusión de Italia. Lo hará, además, en una edición llena de debutantes en los banquillos, con hasta cuatro entrenadores noveles.

Uno de los que más ojos tendrá sobre él será Andy Farrell, el encargado de liderar la reconstrucción de Irlanda. Después del desastre del pasado Seis Naciones en el que finalizaron terceros y tras una salida en cuartos de final de la Copa del Mundo, Irlanda parece ser la alternativa a Inglaterra, aunque lejos queda ya el Grand Slam que lograron en 2018.

Gales, actuales poseedores del Grand Slam, también dan la bienvenida a una cara nueva como la de Wayne Pivac, con una dilatada experiencia internacional.

La derrota en semifinales del Mundial, ante la a la postre campeona, acabó con la etapa de Warren Gatland al frente de los galeses y ahora buscan retener una corona por primera vez desde el bienio 2012-2013.

Cerca de Gales e Irlanda aparece Francia, equipo que lleva ya diez años sin llevarse el Seis Naciones. Sin mucho que perder en la jornada inicial, los muchachos ahora entrenados por Fabien Galthie son uno de los equipos más jóvenes, con muchos jugadores por debajo de los 23 años.

Su mayor objetivo es la Copa del Mundo en Francia en 2023, para intentar mejorar el resultado del último Mundial en su país, cuando quedaron cuartos en 2007.

Con opciones escasísimas de triunfo está Escocia, campeona por última vez en 1999. Los escoceses no saben lo que es levantar la corona con el formato de seis equipos y su última actuación en la Copa del Mundo, cuando no pasaron de la fase de grupos, no da muchas esperanzas de una reválida 21 años después. La mejor noticia para ellos es que comenzarán el campeonato en casa.

Por último, Italia luchará por llevarse un triunfo en este Seis Naciones. El torneo servirá, además, para despedir a Sergio Parisse, capitán de los 'azurri' y que dejará el equipo en el último encuentro, cuando se midan en casa a Inglaterra.

El campeonato arrancará este fin de semana, con los encuentros entre Gales e Italia, Escocia visitando Irlanda y Francia recibiendo a Inglaterra. EFE