'Intros' de anime viralizan la contienda por la presidencia peruana

Mónica Martínez

Lima, 28 abr (EFE).- El duelo por la presidencia de Perú, que empezó con 18 candidatos y se definirá en junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, se viraliza estos días en las redes sociales al estilo del anime y otras ilustraciones que satirizan el tenso ambiente político.

De la misma forma en que las series de animación japonesa presentan sus temporadas en una 'intro' u 'opening' plena de suspenso, música y efectos especiales, los comicios peruanos también se vivieron al ritmo galopante de estas viñetas animadas.

Más aún en un país como Perú, donde desde los años 90 existe un numeroso mercado de consumo de este género, que se centra especialmente en jóvenes de 17 a 30 años, un segmento que se informa de prácticamente todo a través de sus redes sociales.

GRAN 'OPENING' ELECTORAL

El pasado 11 de abril, tras el primer flash electoral, se lanzó en Youtube y otras redes sociales la animación digital 'Elecciones Generales 2021 Perú' del artista Jesús Félix-Díaz de los Santos, conocido por el seudónimo de Polo Verde.

En menos de dos minutos, el clip muestra como los recientes expresidentes peruanos dejan la banda presidencial a manos de un grupo de postulantes, cada cual es sistemáticamente ridiculizado hasta que finalmente la recibe Castillo, que fue el ganador en la primera vuelta, y quien definirá la segunda ronda con Fujimori.

'En realidad, todo lo que hice es una sátira. Ves a un candidato que se hace llamar Porky, a otro candidato que dice plata como cancha (gran cantidad) y que voy a traer las vacunas en mi jet, en mi helicóptero', comenta Félix-Díaz de los Santos en entrevista con Efe.

Los candidatos aludidos por Polo Verde son Rafael López Aliaga y César Acuña, dos de los postulantes más caracterizados en los memes que también llenaron las redes en la campaña.

El diseñador e ilustrador agregó que su anime, que superó el medio millón de vistas, es una 'sátira, burla, donde el mensaje principal es no defiendas a un candidato, al final han perdido y todos se han olvidado de ellos, y todos a su casa, ese es el mensaje principal'.

'HATE' Y EXPECTATIVA POR SEGUNDA PARTE

La pieza viralizada recibió el aplauso de la mayoría y pedidos de que produzca una segunda parte, con donaciones de dinero incluidas, así como también muestras de odio.

'También he encontrado gente que ha echado bastante 'hate' (odio), me preguntaban por qué ponía al final a Castillo, si acaso yo sabía (el resultado electoral), o por qué Keiko no muere como los otros personajes, si soy rojo (comunista)', declaró.

El anime de Polo Verde se hizo en cuatro días, con el apoyo de dos exalumnos suyos de ilustración y animación digital, Gonzalo Cuadros e Italo Fuentes, y el mismo día de la votación lo terminaron con la imagen de Castillo alzándose la banda presidencial, antes de colgarlo en las redes.

'Nunca nos imaginamos (el resultado electoral), pero la gente piensa que yo ya sabía, que seguramente alguien me pagó, hay muchas conspiraciones', expresó.

Ahora trabaja en la segunda parte de los comicios peruanos, el duelo definitivo entre el profesor del campo y la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), y tras haber rechazado ofertas para animar digitalmente a estos candidatos para sus propias redes sociales.

'Si quieren un producto que se trabaje desde otro estilo que no se identifique mucho con el mío, porque no estoy por ninguno de los dos', afirmó Polo Verde.

PROTEGIDOS DE LOS DETRACTORES

Desde la página en Facebook y Youtube de Vanguardia Peruana, el artista audiovisual Jotaro, que prefiere mantener su identidad en reserva para evitar detractores, lanzó también su propio anime 'opening' de las 'Elecciones 2021', dos meses antes de la votación.

'Una de las cosas que me llamó la atención fue la cantidad de partidos y había un sentimiento de incertidumbre enorme que se mantuvo hasta pocos días antes de la elección. Se sentía como una historia que se podía contar', declaró Jotaro a Efe.

La pieza de Vanguardia muestra, en animación y en video real, a una cantidad de postulantes en disputa por el sillón presidencial entre los cuales se debe elegir, bajo la atenta mirada de los héroes de la independencia.

'Es una cosa fascinante lo que ocurre aquí, no hay absolutamente ninguno que no tenga algo de lo que se pueda hacer una caricatura, sea por algo que hizo él o alguien de su entorno. Hay un caudal interminable de humor en el Perú', afirmó el animador.

Para Jotaro, el hecho de que la tensión política se haya extendido hasta el 6 de junio le permite trabajar en una continuación de su anime viral porque 'el sentimiento de incertidumbre creo que es mucho peor que antes'.

A pesar de que hay un bajo porcentaje de seguidores que se toman las sátiras de forma muy intensa y negativa, el autor señaló que la mayoría las recibe con mucha apertura, razón por la cual desde que se conoció el flash electoral 'los memes y el humor han estado siempre en las redes'.EFE