$!Iowa: Programan juicio a mujer que arrolló a niña “mexicana”

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El juicio de una mujer de Iowa acusada de crímenes de odio en el área de Des Moines, que incluyen atropellar intencionalmente a una niña que creía que era mexicana, ha sido programado para el 3 de febrero.

Nicole Marie Poole está acusada de agresión en violación de los derechos individuales por un incidente en un minisúper. Los documentos de la corte indican que la mujer también usa el nombre de Nicole Franklin.

La acusada sigue detenida bajo fianza de un millón de dólares.

Poole fue a un minisúper el 9 de diciembre, donde arrojó artículos a un empleado y enunció insultos raciales contra él y sus clientes, dijo la policía de West Des Moines en un documento judicial. También fue acusada de operar un vehículo bajo la influencia de una sustancia tóxica, segunda ofensa. Poole se ha declarado inocente de ambos cargos.

Su abogado no respondió de momento una llamada hecha el martes por The Associated Press.

La policía dijo que Poole fue a la tienda después de un atropellamiento en Clive, un suburbio de Des Moines. Las autoridades dijeron que condujo su camioneta sobre la acera para arrollar a Natalia Miranda, de 14 años. La niña estuvo hospitalizada por dos días.

El jefe de policía de Clive, Michael Venema, dijo que Poole les dijo a los oficiales que atacó a Miranda porque la niña 'es mexicana'.

Una audiencia preliminar en ese caso está programada para el lunes.

Poole también está acusada de intento de asesinato por conducir sobre una acera de Des Moines el mismo día para arrollar a un niño de 12 años, según los registros.

El portavoz de la policía de Des Moines, Paul Parizek, dijo a The Des Moines Register que el niño es negro y dijo que, al considerar los otros dos incidentes, 'la motivación de odio es evidente'.

'La voz colectiva de las fuerzas del orden público metropolitanas y las comunidades a las que servimos está enviando el mensaje de que, si comete delitos basados ​​en prejuicios, lo acusaremos del delito más grave aplicable, con las consecuencias más graves', dijo Parizek. 'En este caso, ese cargo es intento de asesinato'.