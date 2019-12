Islamistas frenan la apertura del primer banco de leche materna de Bangladesh

Azad Majumder

Dacca, 31 dic (EFE).- Las autoridades de Bangladesh se han visto obligadas a suspender el lanzamiento del primer banco de leche materna para bebés, por la oposición de los islamistas que temen que dos personas que hayan bebido leche de la misma madre puedan casarse en el futuro.

El estatal Instituto de Salud Materno-Infantil (ICMH, en inglés) situado en Mutuail, cerca de Dacca, tenía previsto lanzar el proyecto a principios de diciembre, con maquinaria importada y destinado a bebés que por varios motivos no reciben leche materna, pero se toparon con la oposición de los islamistas.

'Mantenemos el proyecto suspendido por el momento. Con suerte, podremos convencer a todos de que no hay nada no islámico en el proyecto. Una vez que lo hagamos, pondremos en marcha el banco', aseguró a Efe el coordinador de la iniciativa, Mojibur Rahman.

Los fundamentalistas advirtieron al Gobierno mediante un aviso legal de las complicaciones religiosas y legales que tendría la puesta en marcha de la institución, y argumentaron que el banco crearía el riesgo de que en el futuro existan matrimonios de personas que hayan bebido leche de la misma madre, algo prohibido por el islam.

El secretario general adjunto del Islami Andolan Bangladesh (Movimiento Islámico de Bangladesh), Gazi Ataur Rahman, insistió en que las autoridades deberían haber consultado el proyecto con los eruditos islámicos antes de iniciarlo.

'El islam permitió que los bebés tomaran leche de otra madre. No hay problema. Nuestro profeta también bebió leche de otras mujeres. No es malo sino bueno, pero cuando no está identificada, crea problemas', explicó.

'El matrimonio está prohibido en 14 (tipos) de relaciones en el islam. Esto se aplica a las relaciones creadas por el consumo de leche materna, lo que podría dar lugar a algún acto prohibido sin saberlo. Por ese miedo nos opusimos' a la creación del banco, afirmó Rahman.

EL PROBLEMA: LA IDENTIFICACIÓN DE LA LECHE

'Todavía no hemos recibido ninguna respuesta a nuestro aviso legal. No está claro para nosotros que se mantendrá la identidad (de la madre donante y el bebé receptor). Es necesario que se aclare antes de que levantemos nuestra objeción', concluyó.

En cambio, el coordinador del banco, Mojibur, aseguró que ya cumplen todas las condiciones impuestas por los islamistas.

'Este es un banco de leche humana que es diferente a los bancos de leche humana habituales en los países no musulmanes. Este obedece a los preceptos religiosos y está condicionado a la identificación. Aquí la leche de cada madre se conservará por separado. Una no se mezclará con las demás', aseguró.

Asimismo, detalló que tanto la madre como el bebé recibirán tarjetas de donantes y receptores en las que figurarán su número de identificación nacional, aparte de otros datos.

Además, 'cada año también haremos un anuario que detalle las identidades de madres y bebés y se entregará a la oficina del distrito que registra los matrimonios para que no haya brechas de información (...) será un proceso generado por ordenador', concretó.

Mojibur insistió en que decidieron esas medidas 'antes de que nuestros eruditos islámicos presentaran su objeción'.

'Conocíamos su sensibilidad y también hicimos una presentación en la Fundación Islámica antes de seguir adelante', agregó.

La idea del proyecto surgió tras ver que unos 25 bebés que no tenían madre necesitaban leche materna.

'Además de ellos, tuvimos 37 bebés adoptados cuyas madres adoptivas tampoco podían dar leche. Considerando ambos problemas lo tomamos como un proyecto para salvar vidas', dijo Mojubur.

Los pediatras bangladesíes también ven con buenos ojos la creación de un banco de leche materna.

'Es una muy buena iniciativa. Por lo general, no recomendamos nada más que la leche materna para los bebés, pero en muchas situaciones no conseguimos que la madre dé leche a su bebé. El banco de leche podría ser una solución a este problema. Creo que es posible siguiendo las reglas islámicas', comentó a Efe Mahbubul Haque, uno de los médicos del Hospital Infantil Shishu de Dacca.

La tasa de mortalidad infantil en Bangladesh este 2019 fue de 25,78 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, según las Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas. EFE

am-alro/daa/ah