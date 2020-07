Israel supera los 500 muertos y 70.000 contagiados de coronavirus

Jerusalén, 31 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad israelí informó hoy que la cifra de fallecidos por la pandemia de coronavirus alcanzó los 509, mientras que ya son 70.582 los casos confirmados, en una segunda oleada que azota con fuerza al país y que ha llevado al Gobierno a imponer un cierre parcial durante los fines de semana.

Desde anoche, 10 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, que registró ayer 1.786 nuevos contagiados, manteniendo el alto nivel de casos detectados diariamente.

Del total de casos confirmados, menos de la mitad se encuentran aún activos y 319 están en estado grave, de los cuales 100 utilizan respiradores.

Por segundo fin de semana consecutivo, todos los comercios no esenciales deberán cerrar a las cinco de la tarde y no podrán reabrir hasta el domingo por la mañana, en una medida que ha generado el rechazo de colectivos de trabajadores, que amenazan con no atenerse a las restricciones.

El nuevo coordinador nacional para la pandemia, Ronni Gamzu, presentó esta semana el nuevo plan gubernamental para frenar la propagación de la enfermedad, que da más poder al Ejército y prevé aumentar el número de pruebas y controles para evitar la imposición de nuevas restricciones.

Por otra parte, el pasado miércoles se aprobó una paga única a casi todos los ciudadanos, en el marco de una serie de medidas económicas para mermar el impacto de la crisis en la sociedad, que registra niveles de desempleo superiores al 20%.

Miles de trabajadores llevan semanas manifestándose casi diariamente y exigen mayor apoyo económico de parte del Gobierno, a quien acusan de haber gestionado la crisis de forma irresponsable.

Estas protestas se han unido a las que piden, semana a semana, la renuncia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, por las causas de corrupción en su contra. EFE