J Balvin pide parar la 'guerra civil' que se vive en Colombia

Bogotá/Miami, 4 may (EFE).- El artista colombiano J Balvin denunció este martes la crisis política y la violencia que vive su país, que calificó de 'guerra civil' después de que las protestas se hayan saldado con al menos 19 personas muertas y unas 800 personas heridas.

'En Colombia hay ahora una guerra civil y no hay palabras para describir lo que está pasando', alertó el cantautor un encuentro con la prensa internacional para hablar sobre su documental, 'The Boy from Medellín', que se estrena este viernes.

El músico de Medellín, que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y fue considerado por la revista Time como una las 100 personas más influyentes del 2020, hizo un llamamiento a conversar para superar la violencia.

'Quisiéramos que por medio del amor, la tolerancia y la conversación pudiéramos llegar a algo, ¿no? Porque el odio genera más odio', expresó.

Aseguró que la difícil situación, que ha estado marcada por la brutalidad policial y los bloqueos, lo 'tiene triste' y 'sin dormir'.

'No he dormido de pensar en qué otra manera puedo hacer para ayudar (...) Utilicé mis redes de plataformas ayer a las 4.00 de la mañana. Como que no me aguanté más y dije 'ok, es tiempo de volver a activarla, a contarle al mundo lo que está pasando porque es muy triste'', dijo.

La pasada madrugada el cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en español e inglés en el que aseguró que en Colombia se 'perdió el control de la situación' y se necesita 'paz y amor'.

Su mensaje está acompañado de un imagen de una bandera de Colombia bocaabajo, con el escudo en su parte central y llena de manchas que parecen ser de sangre seca.

También publicó fotos y vídeos de abusos policiales ocurridos, especialmente en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal foco de las manifestaciones.

J Balvin se refería a casi una semana de protestas contra una anunciada reforma tributaria por parte del gobierno del presidente, Iván Duque, durante las que han muerto 19 personas y provocaron la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El cantante pidió a sus compañeros y estrellas del mundo de la música y el deporte, entre otros, que le ayuden a difundir el mensaje de que es necesario 'detener esta guerra civil sin sentido' en Colombia.

Poco después, decenas de artistas como Justin Bieber, Shakira, Pedro Capó, Luis Fonsi, Nicky Jam, Natti Natasha y la actriz Gaby Espino, entre otros, se sumaron a su llamado y al de otros colombianos del mundo del entretenimiento como Maluma, Juana Acosta y Juan Pablo Raba.

UNA PLATAFORMA 'PODEROSA'

Justamente el documental sobre el cantante 'The Boy from Medellín' arranca con su ciudad natal lanzada a las calles en protesta a la política, económica y social del presidente Iván Duque en noviembre de 2019, a días de su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot.

'No fue planeado, la verdad; no tenía nada qué ver, íbamos a hacer simplemente un especial del concierto. En esa semana, como todo en la vida, hubo un 99 % (de la situación) que estuvo fuera de nuestro alcance', expresó el cantante.

En aquel momento, el artista fue criticado por no manifestar su apoyo desde el comienzo a las protestas, así como por no utilizar entonces sus redes sociales para mostrarle al mundo qué estaba sucediendo en Colombia durante aquellos días.

'Nosotros no elegimos meternos en el mundo de la política, la selección fue netamente musical y de entretenimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos una plataforma más grande y más poderosa que la de cualquier político y ahí es donde hay que entender la responsabilidad social que se tiene como personaje público. No ha sido fácil, pero aquí seguimos aprendiendo', reveló.

'Lastimosamente Colombia está pasando otra vez por un proceso mucho peor' en estos días.

EL CHICO DE MEDELLÍN Y LA ENFERMEDAD MENTAL

El director de 'The Boy from Medellín', que se presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), es Matthew Heineman, quien fue candidato al Óscar al mejor documental por 'Cartel Land' (2015).

'Matthew, la verdad, se ganó mi confianza, fue como la manera en que lo conocí, me dio seguridad, pero ya después sí fue bastante complicado porque no fue fácil tanta intrusión dentro de mi vida privada', explicó.

En ese sentido confesó que había 'ciertas reglas de privacidad' que 'fueron violadas completamente', aunque afirmó que hay 'ciertos directores a los que la pasión les gana y van encima de lo que sea'.

'The Boy from Medellín' también explora cómo ha lidiado J Balvin con la ansiedad y con la depresión a lo largo de los años.

'Yo creo que (las enfermedades de salud mental) al final son una realidad, es como lo que está pasando con el covid. Las enfermedades de salud mental son una pandemia, están en todas partes del mundo (...) A la final la mayoría terminamos contagiados', dijo y agregó que esto 'hace parte de la realidad' y de la vida. EFE