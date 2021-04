Jasikevicius, muy crítico: 'Había que jugar más duro, como el Zenit'

Moscú, 30 abr (EFE).- El técnico del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró muy crítico este viernes con la actitud de sus jugadores tras la derrota en el cuarto partido de la serie de cuartos de final ante el Zenit (74-61).

“Hay que dejarlo todo en la pista y no estoy seguro de que hoy lo hayamos hecho”, dijo al término del partido en el pabellón Sibur de San Petersburgo.

El técnico lituano, claramente contrariado, admitió que “el primero que tiene responsabilidad es el entrenador”.

“El entrenador no ha conseguido que los chicos salgan a jugar a muerte, no ha encontrado las palabras para que los chicos entiendan que este es un partido a vida o muerte. El equipo no ha estado peleando como debería ser y eso es responsabilidad del entrenador”, subrayó.

“En un partido a vida o muerte no puedes encajar 25 puntos en el primer cuarto haciendo tres faltas. Había que jugar más duro, como jugó el Zenit”, insistió.

Aseguró que el hecho de que Xavi Pascual optara por la zona no puede sorprender a sus jugadores.

“En un partido que te puede llevar a la Final Four después de siete años no puedes perder el rebote por 14”, lamentó.

También reconoció que “faltan puntos” y que sus jugadores han tenido “dificultades” durante toda la serie para anotar “bajo canasta”, aunque los hombres altos estén siendo defendidos por pequeños.

“Es curioso. Igual el 'playoff' nos ha pillado en un mal momento. Pero no es una excusa. Hay que jugar mejor y dejarlo todo en el campo”, señaló.

En cuanto al quinto partido en el Palau, resaltó que el equipo ruso está “en un gran momento de forma”.

“Hay que salir diferente en casa. Ojalá lo podamos hacer mejor”, aseguró. EFE