Jencarlos Canela abre camino con 'Caramba' a su propio sello disquero

Por Jorge I. Pérez

Miami, 2 dic (EFE).- El cantante y actor cubano-estadounidense Jencarlos Canela, que en vez de un garaje utilizó el patio de su casa en Hialeah (Miami-Dade) para proyectar su camino, lanza este viernes 'Caramba', un sencillo servido como 'aperitivo' a álbum que saldrá en 2022 y grabado con su propio sello.

''Caramba' es el abrepuertas, el aperitivo de este álbum que estamos preparando para finales del año que viene. Hemos estado trabajando en tanta música...Será un disco bastante completo, llevo años sin sacar un disco', dijo a Efe este jueves Canela.

Nacido hace 33 años en Hialeah de padres cubanos, Canela, ataviado con gorra negra y una camiseta con los rótulos de Guns N' Roses, se mostró muy feliz y expectante por la salida de 'Caramba'.

'Definitivamente no es un cubatón', pero 'tiene su ritmo urbano, hay una fusión de esas guitarras que me cautivaron desde el inicio en que las escuché', dice sobre el tema grabado en Canadá 'a menos 15 grados', explica a través de Zoom.

'Caramba' sale junto con un videoclip grabado en Casa Florida, un restaurante de Miami, y capta la esencia de la idiosincrasia cubana mediante un juego de dominó, guayaberas y baile de parejas.

'El video tiene las raíces mías, tiene las raíces cubanas, tiene las raíces caribeñas, tiene Miami presente, que es mi ciudad, la ciudad donde nací y crecí y quería capturar ese fragmento de Miami, esas imágenes. La canción es un llamado al baile. En el video hay unos pasos de salsa...', apuntó hoy el artista.

Sobre el disco, que saldrá 'a finales del año que viene', según dijo, aún no tiene título y contará con 'más de 12 temas'.

Luego de siete años sin sacar un álbum, Canela está muy orgulloso de poder publicar un registro con su propia disquera Backyard Records (Grabaciones del patio).

'Las multinacionales son una gran herramienta, pero una herramienta que tiene que ir acompañada de otros ingredientes y variables que van a mejorar tus probabilidades de éxito', afirmó.

'Lo he vivido en carne propia, he tenido éxito y fracasos. He aprendido a decir 'aprendizaje', pues fracaso es un estado de mente, no es una realidad', argumentó el coprotagonista de la exitosa serie de Netflix 'The Expanding Universe of Ashley Garcia', que tuvo dos temporadas.

UNA FUSIÓN ENTRE MIAMI y TORONTO

El videoclip de 'Caramba', rodado en un el interior de una fiesta criolla, tiene su origen curiosamente en la fría ciudad de Toronto, Canadá, donde Canela rodaba la película 'The Man from Toronto', que se estrenará en 2022 y marca su inicio 'en la pantalla grande', según sus palabras.

En la cita dirigida por Patrick Hughes y protagonizada por Kevin Hart y Woody Harrelson, el cubano interpreta a una suerte de guardaespaldas.

Estando allí encontró un estudio donde se grabó completamente la música de este tema de su propia autoría. 'Caramba', matizó, 'es una fusión entre Miami y Toronto'.

El tema también hace referencia a Ritchie Valens, el cantante de padres mexicanos nacido en Estados Unidos que se hizo popular con la canción 'La Bamba'.

'Ese tema fue muy famoso. Cualquier cosa que yo pueda hacer para seguir expandiendo nuestra cultura y llevando nuestro idioma a otros lares lo haré. Esa fue una de mis intenciones' al componer 'Caramba'.

Sobre las protestas populares espontáneas ocurridas en Cuba en julio pasado, inéditas en más de 60 años de gobierno comunista en la isla, el cubano zanjó:

'El 11 de julio representó la primera vez que vimos al pueblo cubano quitarse la venda de los ojos. La manera del régimen de manejar esta situación ha sido inhumana y ha creado una fractura del pueblo'.

'Continuaremos utilizando nuestra plataforma para alzar la voz por esos que no pueden', enfatizó. EFE

