John Williams publica su primera colaboración con la Filarmónica de Viena

Madrid, 4 may (EFE).- El sello Deutsche Grammophon publica este lunes el fruto de la primera colaboración entre el compositor John Williams y la Filarmónica de Viena para interpretar temas legendarios de las sagas de 'Star Wars', 'Harry Potter', 'Indiana Jones' y 'Jurassic Park', entre otros hitos.

En formato de audio, pero también de vídeo, será posible así disfrutar de los dos conciertos celebrados en la Musikverein de la capital austriaca los pasados días 18 y 19 de enero, en los que el afamado autor de bandas sonoras se puso por primera vez al frente de una de las mayores orquestas del mundo.

A esta ecuación se sumó durante buena parte de la primera parte del programa la violinista Anne-Sophie Mutter, con la que Williams ya trabajó el pasado año en nuevas adaptaciones de sus obras que se editaron en un álbum titulado 'Across the Stars'.

Entre las piezas en las que la virtuosa artista alemana participó en los conciertos se encuentran 'Tema de Hedwig', de las películas de la serie Harry Potter, así como la 'Danza del diablo' de 'The Witches of Eastwick'.

Según revela Deutsche Grammophon, otra de las sorpresas de este encuentro entre Williams y la filarmónica vienesa llegó cuando, durante los ensayos, los instrumentistas de metal pidieron añadir la 'Marcha imperial' de 'Star Wars' al programa.

'Fue, honestamente, una de las mejores presentaciones de esa marcha que he oído nunca', comentó el compositor sobre esta pieza que suena al final de un repertorio que además incluyó 'Aventuras en La Tierra' de 'E.T.: The Extra-Terrestrial', la suite de 'Jaws' o el tema principal de 'Jurassic Park'.

John Williams (Floral Park/Nueva York,1932) es uno de los compositores de BSO más distinguidos de la historia, como muestran los cinco Oscars, cinco Emmys, cuatro Globos de Oro y veinticinco Grammys que le han sido otorgados a lo largo de sus seis décadas de carrera. EFE