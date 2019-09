Jóvenes indios se unen al grito mundial contra el cambio climático

Nueva Delhi, 27 sep (EFE).- Cientos de jóvenes volvieron a manifestarse este viernes en varias ciudades indias, en un grito común con otros estudiantes de todo el mundo para exigir a sus gobernantes que tengan en cuenta los efectos de sus políticas en el clima y no dejen como legado una crisis climática.

'Queremos justicia climática y la queremos ahora' fue el clamor unánime en la festiva marcha que recorrió el centro de Nueva Delhi, en la que participaron unos 500 jóvenes, afirmó un oficial de Policía a Efe, y en la que participaron varios centros educativos de la capital y otros lugares de India.

'Las prioridades del Gobierno no son las correctas', lamentó a Efe Dennis, voluntario la ONG Prathik, una de las organizadoras de la manifestación, y añadió que 'queremos que todas las políticas y decisiones se tomen teniendo en cuenta el clima'.

'Le estamos pidiendo al gobierno que tome decisiones tan básicas como prohibir el plástico', afirmó el voluntario.

Uno de los manifestantes, Devrishi, aseguró que aunque 'el gobierno ahora está dando pasos', las 'medidas de un individuo son más beneficiosas que los gobiernos'.

'Si nosotros, como individuos, detenemos el consumo de plástico de un solo uso, en última instancia, el gobierno también lo hará', señaló.

Harish, de 13 años, participó en la marcha porque cree que 'si no actuamos ahora, no tenemos futuro' y se mostró confiado en que, aunque 'muchos piensan que los niños no pueden hacer nada', las autoridades les 'escucharán'.

Aunque la inmensa mayoría de los manifestantes apenas rozaba la veintena, también se sumaron personas de más edad, especialmente profesores, como Apoorva, maestra de la ONG 'Teach for India', quien acudió con varios de sus alumnos de entre 9 y 10 años para 'concienciarles con la lucha de su generación', según relató a Efe.

'Esta protesta es por su futuro, por eso queremos que la conozcan', añadió mientras sus pupilos coreaban los lemas de la manifestación, como 'somos imparables, un mundo mejor es posible' o 'libertad de la polución'.

Y ello, en una megaciudad que, según un estudio de la OMS de 2018, está entre las 18 más contaminadas del mundo, junto a otras 13 urbes del gigante sudasiático, por la elevada concentración de partículas PM 2,5 (inferiores a 2,5 micrones), consideradas las más dañinas para el ser humano.

Varias manifestaciones y huelgas estudiantiles están previstas este viernes en muchos otros países del planeta para presionar a los Gobiernos para que tomen medidas para preservar el medio ambiente y frenar el calentamiento global.

