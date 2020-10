Jueza ordena a canal de televisión en Nicaragua pagar reparo o será subastado

Managua, 30 sep (EFE).- Una jueza de Managua ordenó este miércoles al Canal 12 de televisión, un medio de comunicación no oficialista que fue embargado por el Gobierno de Nicaragua, pagar un reparo fiscal por 21 millones de córdobas (607.000 dólares), de lo contrario le subastarán cuatro propiedades.

La jueza Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua, no aceptó las pruebas ofrecidas durante el juicio por la empresa Nicavisión S.A, que opera el medio de comunicación, y rechazó la solicitud de levantar el embargo, dijo el propietario y administrador de Canal 12, el empresario Mariano Valle Peters, a periodistas.

El Estado, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), solicitó embargar los bienes y las cuentas bancarias de Nicavisión S.A. y de su propietario y administrador.

Valle Peters sostuvo que la cantidad embargada tiene un valor de 1,2 millones de dólares, una cifra mayor al reparo fiscal que cobran en concepto de ingresos no declarados entre los años 2011 a 2013.

APELARAN RESOLUCION

El empresario anunció que apelará la resolución de la jueza en un término de 10 días, para que ordene valorar el precio de las cuatro propiedades que se mantienen embargadas.

Entre las propiedades embargadas está el edificio donde opera el Canal 12, dos casas que colindan con el medio de comunicación y su residencia personal, además de un torre de transmisión y su camioneta, según dijo.

El empresario explicó que en entre 2011 y 2013 la DGI les hizo un reparo fiscal por 9,5 millones de córdobas (274.570 dólares) y ellos recurrieron ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que les dio parcialmente la razón y dejó el monto en 851.000 córdobas (unos 24.595 dólares).

'Mi abogado me dijo que no pagáramos eso porque no debemos eso, y recurrimos a la Sala de lo Contencioso Administrativo' de la Corte Suprema de Justicia, sin dar respuesta, indicó.

No obstante, el Estado de Nicaragua, agregó, recurrió ante la Sala Constitucional de la Suprema y anuló, el pasado 13 de mayo, el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero, y con base en eso el Fisco ordenó aumentar el reparo de 274.570 dólares a 607.000 dólares, debido a que han incluido intereses moratorios desde hace ocho años.

Durante el juicio, la jueza desestimó el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero, así como una constancia de un contador público autorizado, 'que certifica que todos los ingresos fueron declarados' entre los años 2011 a 2013.

El empresario aclaró que la jueza no mandó a suspender, de momento, las transmisiones de Canal 12, que sigue operando con normalidad.

ESTADO HA EMBARGADO DOS CANALES Y DOS PROGRAMAS DE TV

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha repudiado el embargo al Canal 12 de televisión y señalado al 'régimen' de Nicaragua de escudarse 'de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico'.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también se ha pronunciado en contra de ese embargo y ha tildado de 'dictador' al presidente Daniel Ortega, a quien señaló, además, de 'redoblar la represión' contra la prensa independiente y la oposición en este país centroamericano.

El Estado de Nicaragua también mantiene embargado desde diciembre pasado el edificio donde funcionaba el canal de televisión 100 % Noticias, así como el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que dirige Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y ambos críticos con el Gobierno.EFE