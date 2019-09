Karanka: 'Hay que dejar trabajar a Zidane, nadie ha hecho lo que él'

Madrid, 24 sep (EFE).- El exentrenador del Nottingham Forest Aitor Karanka defendió que 'hay que dejar trabajar' a Zinedine Zidane en el Real Madrid, un club en el que 'sabes que si pierdes toca que haya críticas' y en el que el francés 'ha hecho lo que nadie ha hecho en el mundo'.

'Cuando estás dentro del Real Madrid te das cuenta de lo que es y sabes que si pierdes tocan críticas, pero lo que ha hecho Zidane no lo ha hecho nadie en el mundo, hay que dejarle trabajar. Por más crisis en las que esté siempre tiene calidad', dijo el también exjugador madridista y segundo entrenador de José Mourinho en su etapa en el conjunto blanco.

Karanka, que asistió en Madrid a la primera sesión del foro 'World Football Summit', indicó que está a la espera de 'un proyecto' que le 'motive' para volver al banquillo, después de dejar el equipo inglés, igual que el técnico luso, con quien mantiene contacto habitualmente.

'Solemos hablar de la familia', respondió sonriente a la pregunta de si estaría dispuesto a trabajar de nuevo con el portugués y otra vez en el Real Madrid.

Como exjugador madridista y también del Athletic, Karanka mostró su satisfacción por 'mirar la tabla y ver a los dos ahí arriba', aunque 'la liga española es súper competitiva y cada vez hay más rivalidad'.

'Messi es un jugador de máximo nivel, Cristiano siempre está ahí, pero me habría hecho ilusión que ganara Van Dijk, no solo por ser defensa, sino por la repercusión que tuvo el año pasado en el Liverpool', indicó al comentar la concesión del premio 'The Best' de la FIFA anoche al delantero argentino del Barcelona. EFE