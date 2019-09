Korzeniowski: 'Las condiciones de Doha no son tan malas, Sevilla fue peor'

José Antobio Diego

Doha, 29 sep (EFE).- El polaco Robert Korzeniowski, el mejor marchador de la historia (cuatro oros olímpicos y tres mundiales) considera que las condiciones climáticas de Doha 'no son tan malas', que hay gran parte de 'obsesión' en los atletas y recuerda que 'lo de Sevilla (Mundiales 1999) fue peor'.

'Por supuesto que Catar no es el lugar ideal para la marcha, para ningún evento de distancias largas, pero los 30 grados y un setenta y pico de humedad son datos equiparables a los de otras grandes competiciones', declaró a EFE mientras presenciaba este sábado la prueba de 50 km marcha en la bahía de Doha.

'Me acuerdo, por ejemplo, de la humedad de los Juegos de Atlanta'96, bien conocida por Chuso García Bragado (que se retiró), o por Valentín Massana (que ganó la medalla de bronce). Los Mundiales de Tokio'91 también fueron algo extremo: 30 grados y casi el 100 por cien de humedad, más duro que aquí. El soviético Aleksander Potashov ganó en 3h53'.

'En cuanto a mis títulos mundiales (Atenas'97, Edmonton 2001, París 2003), no recuerdo unas condiciones como estas de Doha, pero en títulos olímpico sí', reiteró.

Korzeniowski, el 'Emperador de la Marcha', recuerda todavía con angustia los Mundiales de Sevilla'99. 'Fue una aventura que terminó mal para mí: 39 grados y mucha humedad. Me descalificaron. No podía centrarme en la competición, por las condiciones climáticas'.

'Aquello fue una guerra de nervios. Yo estaba bien preparado, ganando tres títulos mundiales antes de Sevilla, pero allí pasó algo extraño, sufrí un tipo de estrés mental causado por el calor en una situación crítica', recuerda.

Para el exatleta polaco, en Doha sucede algo parecido: 'Veo a los atletas muy estresados, pensando en lo que puede ocurrirles al final de la carrera. Y sin embargo las condiciones no son tan malas. Desde el principio se trata de una obsesión, porque marchando a cinco minutos por kilómetro ningún atleta bien preparado debería retirarse a los 20 kilómetros'.

Sobre la prueba de 50 km en Doha, analizó: 'Me encantó Susuki (el japonés ganador), esperaba más de Matej Toth (campeón olímpico, que abandonó). De Yohann Diniz (campeón mundial) no. El francés está muy fuerte cronométricamente, pero no le gusta sufrir en condiciones difíciles que necesitan una buena gestión mental y táctica de la prueba. Diniz sale a ganar, y si no está delante, no sabe cómo manejarse'.

Korzeniowski rindió tributo de admiración hacia el madrileño Jesús Ángel García Bragado, el atleta con más participaciones olímpicas (7) y mundiales (13) de la historia, que en Doha, a punto de cumplir 50 años, terminó octavo y se ganó prácticamente el puesto para los Juegos de Tokio 2020.

'Me encanta todavía Chuso Bragado. Ahora no le pongo límites a su carrera. Yo me retiré con 36 años y él está a punto de cumplir 50, pero irá a los Juegos de Tokio y seguro que lo hará bien', indicó.

Korzeniowski trabaja en el departamento de marketing y comunicación para el equipo ciclista CCC, con los españoles Víctor de la Parte y Fran Ventoso (que han corrido la última Vuelta a España con el equipo). 'Trabajo para el patrocinador principal CCC, pero también iré a los Juegos de Tokio con Eurosport en calidad de experto en atletismo', señala.

No ha olvidado el ejercicio físico y se mantiene delgado, en buena forma. 'Sigo haciendo deporte con mi esposa, que es marchadora aficionada, y tenemos un club de atletismo en el que promocionamos la marcha para la gente normal, sólo por salud', explicó. EFE