Kuwait sale en auxilio de los polígamos en tiempos de coronavirus

José Luis Paniagua

El Cairo, 19 may (EFE).- El Gobierno kuwaití permite desde esta semana que los polígamos puedan salir a la calle en más de una ocasión para visitar a sus esposas a pesar del toque de queda total que rige en el país y que estará en vigor hasta final del mes para tratar de detener la expansión del coronavirus.

¿Qué hacer cuando se tiene más de una esposa y hay que visitarlas a todas en medio de un toque de queda?

Ese es uno de los dilemas que ha preocupado en medio de la pandemia de la COVID-19 a las autoridades de Kuwait, un país que con alrededor de un 7,5 % de polígamos es la nación árabe con mayor incidencia de esa práctica.

La respuesta ha sido otorgar a los polígamos permisos de salida adicionales.

PERMISOS EN INTERNET

Desde esta semana los kuwaitíes pueden utilizar una aplicación en internet: introducir los datos propios y de la esposa a la que desean visitar, y conseguir un permiso por el cual durante una hora pueden salir a la calle y llegar al otro domicilio familiar. Luego disponen de otra hora para regresar al que comparten con su primera pareja.

El trámite se puede hacer a través de una página web habilitada por el Gobierno kuwaití para conseguir un permiso que permite salir a la calle por razones justificadas, como ir a una hospital por una emergencia.

El director de la oficina de información del Ministerio de Interior, Tauhid al Kindri, indicó el lunes en una entrevista en la televisión kuwaití Al Rai que el permiso para 'cuidar a una familia' se consigue mediante una 'solicitud que puede ser rellenada por parte del esposo con el carné de identidad y el nombre de la esposa'.

El marido conseguirá un permiso de una hora para trasladarse desde su hogar a la casa de la segunda esposa y volver. El permiso tiene una validez de una semana y el hombre tendrá que mostrarlo si es requerido.

Algunos usuarios han manifestado problemas para conseguir ese documento a través de la aplicación, pero las autoridades creen que el problema no es informático.

'Algunos hermanos dicen que la aplicación no funciona. Si tu metes la información de la esposa debería estar registrada en el sistema del Ministerio de Justicia, pero la aplicación no acepta nombres de esposas si no están registradas', explicó Al Kindri.

LA POLIGAMIA Y LA COVID-19

Según datos del Doha International Family Institute en su informe de 2019 sobre la Situación del Matrimonio en el Mundo Árabe, en 2015 -último año del que hay datos- un 6,81 % de los kuwaitíes tenían dos mujeres, un 0,7 % tenían tres mujeres y 0,14 % tenía cuatro mujeres, lo que convierte a Kuwait en el país con más polígamos en la región.

La cuestión del coronavirus y la poligamia lleva días en el candelero en Kuwait. En un artículo publicado hace una semana por el diario Al Rai, el exdiputado Abdul Latif al Omairi pedía al ministro de Interior kuwaití que tuviera en cuenta a los polígamos al aplicar el toque de queda.

'Si un hombre tiene más de un matrimonio y cada esposa tiene su propia casa. Deben expedirse permisos para esos hombres', decía.

En el mismo artículo, Ahmad al Hajji al Kurdi, miembro del comité de las fetuas, que emite edictos religiosos e interpreta la ley islámica, señalaba que el marido polígamo obligado a quedarse en casa de una de las esposas por el toque de queda debería dar a las otras esposas 'la libertad de aceptarlo o divorciarse'.

El servicio de consultas de fetuas de la institución religiosa de Al Azhar, la más importante del islam suní, no piensa lo mismo, porque 'el esposo está en una situación fuera de su voluntad', indicó uno de sus portavoces consultado por Efe.

Según el criterio de Al Azhar, no está permitido romper el toque de queda para estar con la segunda esposa y la forma en que el hombre decida compensarla es 'un asunto familiar interno'. EFE

