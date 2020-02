Kvitova: 'Aryna jugó un partido increíble y se lo merece'

Doha, 29 feb (EFE).- La checa Petra Kvitova no puso excusas a su derrota en la final del Abierto de Catar contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, y señaló que su rival había jugado 'un partido increíble' y que por lo hecho durante toda la semana se merecía el título.

'Bueno, en primer lugar, Aryna jugó un partido increíble. No me dio ni un solo punto gratis, tuve que arriesgar en el segundo set donde tuve unas oportunidades pero no pude materializarlas. Ese juego fue clave, y probablemente eso le ayudó a ganar', dijo Kvitova.

'Pero definitivamente ella jugó muy bien, como durante toda la semana, por lo que se lo merece, seguro. De todas formas me alegro de la gran semana que he tenido', comentó la checa, que se quedó sin poder revalidar el título que logró en 2018.

'Estoy muy orgullosa de cómo manejé esos partidos antes, por ejemplo contra Carla (Suárez), dándole la vuelta. He jugado en malas condiciones, y con el viento que no es lo que más gusta', prosiguió Petra, que dejó entrever que el partido anterior contra Ashleigh Barty le pasó factura hoy.

'Estoy muy feliz de cómo jugué ayer (semifinales), aunque ahí me dejé mucha energía, y hoy lo he notado, pero así es el tenis', dijo Kvitova, que insistió en que en la final la diferencia la marcó el servicio.

'La mayor diferencia fue el saque, seguro. No pude poner el primero en la pista y ella colocó el 80 por ciento o algo así. No pude llegar a los intercambios con mis disparos y solo tuve esa oportunidad muy pocas veces', dijo la checa, que no quiso hablar de su posible lesión en la pierna.

'No sé como está, no soy el tipo de jugadora que usa el tiempo médico como estrategia', aseguró Kvitova, que como Barty, también regresará a casa antes de iniciar la gira americana. EFE.