Kyrgios, y la 'solución' de la ATP a debate

Miguel Luengo

Madrid, 29 sep (EFE).- La última concesión de la ATP a Nick Kyrgios no ha dejado indiferentes a los cuatro participantes, tres de ellos directores de torneos, en la Seniors Masters Cup que se ha disputado en Marbella, donde han calificado la 'advertencia y cuarentena' del máximo organismo que rige el circuito masculino sobre el australiano, de acertada, aunque con reservas.

Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, y todavía jugador en activo, cree no obstante que al jugador de Canberra se le está dando un excesivo protagonismo en los medios de comunicación.

'Creo que Kyrgios da muchos motivos para hablar de su tenis porque cuando juega bien y está concentrado es uno de los jugadores más espectaculares que se puede ver hoy en día', señala el toledano que el sábado se proclamó campeón de la cuarta edición del torneo.

'Cuando se equivoca y tiene comportamientos inadecuados hay que castigarle, obviamente, pero creo que ya se habla demasiado del Kyrgios extradeportivo, y no del tenista', añade.

'Algunos medios de comunicación sacan titulares acerca de Kyrgios cuando no ha habido nada relevante en ese partido en concreto. Creo que eso no es positivo', puntualiza 'Feli'.

'Se han vivido ejemplos recientes, como el partido de Cincinnati cuando tuvo ese comportamiento, cuando se fue y rompió las raquetas. Y al final del partido, tanto la televisión como todos hablaban de Kyrgios, enfocaban a Kyrgios, y no prestaban atención al ganador de un partido, que había sido Kachanov'.

Durante ese partido al que se refiere López, Kyrgios pidió permiso al juez de silla para ir al vestuario, y una vez dentro destrozó dos raquetas contra el suelo del pasillo, siendo grabado por las cámaras de televisión. Antes se había enfrentado con él, y después, al finalizar el encuentro, escupió en dirección suya.

Tras ser multado con 113.000 dólares, la ATP abrió entonces una investigación que ha durado seis semanas sobre el comportamiento del jugador 'aussie'. Una más. Y de nuevo ha sido condescendiente. A Kyrgios se le ha advertido de que no puede cometer acto de indisciplina, ni abuso verbal hasta finales de marzo, y se le vuelve a recomendar 'apoyo continuo de un psicólogo' y apoyo adicional durante la pretemporada de un profesional en conductas de comportamiento.

De no cumplir estas condiciones, Kyrgios sería multado con 25.000 dólares y expulsado cuatro meses del circuito. Pero si en los próximos seis meses acata y cumple todo lo que la ATP ha recomendado, la cuarentena se levantaría.

Al conocer esta decisión el australiano señaló a sus seguidores, en las redes sociales, que podrá seguir jugando, y que 'el tenis continuará siendo divertido', aunque eso sí, concedió que tendrá que mejorar su comportamiento. También anunció que se daba de baja de la gira asiática, sin fecha definitiva para el regreso, aduciendo una lesión en una clavícula, de la que ya se quejó durante la Copa Laver en Ginebra.

'Creo que a Kyrgios hay que castigarle cuando se comporta mal pero también hay que saber disfrutarle cuando juega bien', prosigue Feliciano. 'Cuando tiene un comportamiento correcto y solo se dedica a jugar, es buenísimo para el tenis. Todo el mundo tiene que tener una oportunidad y aprender de sus errores. Y creo que, tanto él como su entorno seguramente estarán arrepentidos de todo lo que ha pasado este año y de sus comportamientos'.

'Seguramente, creo que en el 2020 estará más tranquilo y no habrá más incidentes', augura en tono positivo López.

En términos parecidos se manifiesta David Ferrer, retirado del circuito en el mes de mayo en Madrid, y nombrado recientemente nuevo director del torneo Conde de Godó en sustitución de Albert Costa. 'La ATP lo está haciendo bien en ese aspecto. Él debe replantearse su conducta, y ese aviso igual le hace cambiar, y ojalá sea así, porque es un jugador muy bueno tenísticamente', dice el de Javea.

'A veces se le da más importancia a las cosas que hace fuera de la pista de lo que es realmente como tenista. Aporta mucho con su tenis. A ver si con estas medidas puede estar mejor mentalmente para no dar esa imagen, sobre todo a los jóvenes y a la gente del tenis, que creo que no es bueno', comenta Ferrer.

Con 37 años y luchando aún en las pistas de tenis, Tommy Robredo es más pragmático al respecto. 'Al final, dentro de un circuito tiene que haber unas conductas y unas normas que tenemos que seguir todos, y obviamente este chico está al límite de muchas de ellas', comenta.

'Sinceramente, creo que si hacen eso igual le hacen un favor a él', añade. 'Si yo fuera director de la ATP, a mí 'shows' así no me gustan mucho. Me gusta más el que da el cien por cien por el tenis, aunque sea menos vistoso, pero que todo lo que haga sea positivo: un cariño a un niño, una buena palabra para el otro. Que no te enfrentes con rivales 'de boca', que la gente no vea eso', prosigue.

Robredo va más allá y compara el comportamiento de otros veteranos que han demostrado otros modales, cuando han tenido mucho que jugarse durante sus carreras. 'Creo que la rivalidad Federer-Nadal nos ha enseñado mucho como para que tengamos que estropearlo ahora con cosas de estas', afirma.

El alemán Tommy Haas, director del Masters 1.000 de Indian Wells, es más diplomático, quizás porque desde su cargo tendrá que lidiar con Kyrgios en el próximo mes de marzo en el desierto californiano.

'Nick es un jugador con carácter, pero es bueno para el tenis. Me encanta verle actuar. No conozco exactamente la decisión de la ATP pero seguro que han tomado la correcta. Espero que todo salga bien y que el año próximo podamos verle de nuevo sobre las pistas', comenta Haas. EFE.