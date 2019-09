La actriz Juliette Binoche recibirá el premio de honor del Cine Europeo

Berlín, 24 sep (EFE).- La actriz francesa Juliette Binoche recibirá el premio de honor de la Academia de Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés) en la gala anual de esos galardones, que se celebrará el 7 de diciembre en Berlín.

La intérprete será distinguida por su 'impresionante compromiso con el cine', según el comunicado difundido por la EFA, cuya sede está en la capital alemana.

Binoche ganó el primero de sus premios anuales europeos en 1992 por 'Les amants du Pont Neuf', un segundo por 'The English Patient', en 1996, y un tercero, en 2000, por 'Chocolat'.

La ceremonia de la EFA se celebra cada dos años en Berlín, mientras que las restantes ediciones tienen lugar de forma rotativa en otras ciudades europeas.

Al margen del premio de honor, la mayoría de los galardones se dan a conocer en el curso de la gala y surgen por votación entre los 3.700 miembros de la EFA.

La Academia dio a conocer en agosto la lista de 46 películas, cuatro de ellas españolas, preseleccionadas para optar a una nominación para los premios.

Los filmes españoles preseleccionados son 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar; 'La noche de 12 años', una coproducción hispano-franco-argentina de Álvaro Brechner; 'O que arde', de Oliver Laxe, coproducida por España, Francia y Luxemburgo; y 'El reino' (España, Francia), de Rodrigo Sorogyen.

Esta primera lista incluye asimismo cintas como 'Synonymes', de Navad Lapid; 'Grâce a Dieu', de François Ozon; 'Mr. Jones', de Agnieszka Holland; 'Sorry we missed you', de Ken Loach; 'Le jeune Ahmed', de los hermanos Dardenne; 'Yesterday', de Danny Boyle; 'Kler', de Wojciech Smarzowski; y 'System Crasher', de Nora Fingscheidt.

Los filmes que queden finalistas en esta selección serán anunciados el 9 de noviembre durante el Festival de Cine Europeo que se celebra en la ciudad española de Sevilla. EFE