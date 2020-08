La ciudadanía de Austria, accesible a descendientes de víctimas del nazismo

Viena, 31 ago (EFE).- Los descendientes de ciudadanos austríacos perseguidos por el régimen nazi podrán obtener a partir de mañana, 1 de septiembre, la ciudadanía de Austria mediante un trámite simplificado.

La nueva disposición -una enmienda de la Ley de Ciudadanía aprobada hace un año- 'permite a los descendientes de las víctimas del régimen nacionalsocialista obtener la nacionalidad austríaca mediante un informe', informa el ministerio de Exteriores de Austria en su web.

La ley define a dichas víctimas como 'ciudadanos austríacos, o de uno de los Estados sucesores de la antigua monarquía austrohúngara, o apátrida, pero con su residencia principal en el territorio austríaco, que emigraron antes del 15 de mayo de 1945 porque tenían motivos para temer o sufrían persecución por parte de autoridades del Tercer Reich o porque eran objeto de persecución o tenían que temer esa persecución por su defensa de la República democrática de Austria'.

Hasta ahora, solo los sobrevivientes del Holocausto que habían emigrado y/o obtenido otra nacionalidad podían recuperar la austríaca.

La ampliación de esta prerrogativa a los descendientes directos -'hijos, nietos, bisnietos, etc.'- incluye el permiso al interesado de no tener que renunciar a la nacionalidad actual, aunque Austria no permite la doble nacionalidad.

'Los niños adoptados también pueden beneficiarse de la nueva reglamentación, aunque la adopción debe haber tenido lugar cuando eran menores de edad', detalla el comunicado ministerial.

En cuanto al trámite requerido para obtener el correspondiente documento y/o pasaporte, 'el primer paso, para presentar un informe, es rellenar un cuestionario online', disponible en los idiomas alemán, inglés, hebreo y español.

Allí se pide, entre otros datos, proporcionar información sobre el ancestro, que será verificada por el Fondo Nacional para las Víctimas del Nacionalsocialismo.

El formulario puede presentarse en el Ayuntamiento de Viena o en cualquier representación diplomática de Austria en el extranjero.

La prensa austríaca se hace eco hoy de informaciones de medios latinoamericanos e ingleses, según los cuales decenas de miles de personas en países como el Reino Unido, Argentina, Uruguay o Paraguay tienen ahora derecho a la ciudadanía austríaca, pues sus antepasados se refugiaron en esas naciones huyendo del horror nazi.

Como parte del Tercer Reich, Austria participó activamente en el Holocausto, el asesinato de seis millones de los entonces siete millones de judíos europeos.

Solo en Austria fueron asesinados 65.000 judíos, mientras que otros 135.000 lograron escaparse a tiempo. EFE